Появилось курьезное видео, как "стальной" Кличко пытался пройти через металлодетектор

Виталий Кличко стал героем нового курьезного видео, когда предпринимал попытки пройти через рамки металлоискателя, который постоянно "находил" у киевского градоначальника металлические предметы, хотя мэр столицы и выкладывал содержимое карманов в корзинку для вещей.

Случай попал на камеру журналистов "Редпоста", после чего ролик опубликовали на YouTube-канале издания.

Это произошло в Харькове в холле спорткомплекса "Локомотив", куда Кличко прибыл для участия в заседании Конгресса местных и региональных властей. Само мероприятие прошло 11 февраля.

На видео показано, что мэр Киева и глава КГГА стоит перед металлодетектором и достает имеющиеся при себе предметы, общается с сотрудником службы охраны конгресса, шутит о причине постоянных сигналов устройства, который упорно не хочет пропускать визитера, сигнализируя о наличии чего-то металлического.

"Потому что у меня стальные мышцы, стальное сердце и стальные кулаки... буду звенеть!" - с улыбкой объясняет Кличко секьюрити, который интересуется - может, еще что-то металлическое таки осталось.

После этого столичный мэр снова проверяет карманы в куртке, опять переступает через "порог" металлоискателя... но тот снова стал пищать.

Видео: Виталия Кличко в Харькове не пропускал металлодетектор на конгресс

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