ru ua
Сб, 12 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Появилось курьезное видео, как "стальной" Кличко пытался пройти через металлодетектор

Новина українською →
Харьков, Суббота 12 февраля 2022 19:16
Появилось курьезное видео, как "стальной" Кличко пытался пройти через металлодетектор Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Виталий Кличко стал героем нового курьезного видео, когда предпринимал попытки пройти через рамки металлоискателя, который постоянно "находил" у киевского градоначальника металлические предметы, хотя мэр столицы и выкладывал содержимое карманов в корзинку для вещей.

Случай попал на камеру журналистов "Редпоста", после чего ролик опубликовали на YouTube-канале издания.

Это произошло в Харькове в холле спорткомплекса "Локомотив", куда Кличко прибыл для участия в заседании Конгресса местных и региональных властей. Само мероприятие прошло 11 февраля.

На видео показано, что мэр Киева и глава КГГА стоит перед металлодетектором и достает имеющиеся при себе предметы, общается с сотрудником службы охраны конгресса, шутит о причине постоянных сигналов устройства, который упорно не хочет пропускать визитера, сигнализируя о наличии чего-то металлического.

"Потому что у меня стальные мышцы, стальное сердце и стальные кулаки... буду звенеть!" - с улыбкой объясняет Кличко секьюрити, который интересуется - может, еще что-то металлическое таки осталось.

После этого столичный мэр снова проверяет карманы в куртке, опять переступает через "порог" металлоискателя... но тот снова стал пищать.

Видео: Виталия Кличко в Харькове не пропускал металлодетектор на конгресс

Пользователи сети с юмором комментируют ситуацию и в шутку называют бывшего чемпиона мира по боксу, мэра Киева "железным человеком"

  • Пан Кличко, как всегда, - на высоте! Достойный ответ мэра украинской столицы! Респект.
  • Кличко - супер - наш герой железный человек
  • Dr. Ironfist

Отметим, что Виталий Кличко не раз становился "творцом" мэмов после оригинальных высказываний, при этом сам мэр столицы относится к забавным ситуациям с юмором и здоровой самоиронией, и даже выпустил подарочную книгу-сборник со своими "крылатыми фразами".

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Харьков
LITE
Диетологи назвали список лучших овощей для поддержания здоровья
Диетологи назвали список лучших овощей для поддержания здоровья