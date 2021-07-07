Появилось фото и информация про "голосеевского стрелка", ранившего полицейского в Киеве

После того, как в городе была введена спецоперация "Гром" и к операции были привлечены спецназовцы, злоумышленник был задержан. Это молодой мужчина крепкого телосложения.

Инцидент произошел в доме ЖК Park Avenue на Голосеевском проспекте, 58.

Фото: Момент задержания "голосеевского стрелка" (t.me/pavlovskynews)

Что произошло утром 7 июля

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что работники патрульной полиции выехали на вызов после сообщения о конфликте на Голосеевском проспекте.

Когда правоохранители прибыли на место, хозяин жилья выстрелил несколько раз. Предварительно известно, что среди пострадавших полицейский и гражданский, а злоумышленник забаррикадировался в квартире.

Видео: "Голосеевский стрелок" поговорил с братом

Позже мужчина рассказал в телефонном разговоре с братом, что он не может покинуть квартиру, потому что замок заклинило из-за попыток взлома. Родственник говорит, что у брата хотели отобрать квартиру рейдерским захватом, а накануне несколько людей ломились в жилище.

Выстрел в сторону полицейских, по словам родственника, был "предупредительным". Намерений причинить полицейским увечья не было.

Видео: Стрельба в Киеве

Что известно о стрелке

По информации strana.ua, стрелку 38 лет. А во время разговора с братом на экране телефона было подписано Иван Мартынюк.

По словам родственника, жилье брата продали на СЕТАМе. Стрелок с этим не согласен и даже выиграл по этому делу два суда. "Квартирный вопрос" и стал причиной конфликта.

Как сообщил родственник стрелявшего, у мужчины хотели отобрать квартиру, что и стало причиной конфликта.

Мужчина совершил поджог квартиры

Позже правоохранители сообщили, что мужчина совершил поджог квартиры прежде чем сдаться. Жильцов дома эвакуируют из многоэтажки.

Что грозит стрелку

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, на мужчину открыто уголовное дело за покушение на жизнь правоохранителя.

"Проводились переговоры, он не открывал, хотя полицейские его неоднократно предупреждали… Угрожал открывать огонь и в самом конце угрожал, и был слышен запах бензина, поджечь. Учитывая все эти обстоятельства, было принято решение о начале штурма… Наши сотрудники зашли и задержали его", - отметил Крищенко.

Начальник столичной полиции уточнил, что в результате стрельбы был ранен патрульный полицейский и гражданский, который представляет одну из сторон квартирного конфликта.