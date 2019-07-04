З'явилися шокуючі деталі вбивства співробітниці Ради під Києвом

Вбивство гардеробниці Ради під Києвом (колаж: РБК-Україна)

Співробітницю Верховної Ради знайшли мертвою в кукурудзяному полі

Вбивство 66-річної Антоніни Шпир, яка за деякими даними працювала гардеробницею у Верховній Раді, стало обростати моторошними подробицями. У поліції повідомили, що на тілі жінки, яке було виявлено в кукурудзяному полі між селищами Вільне і Юрівка в Макарівському районі Київської області, виявлено сліди насильницької смерті. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області, пише Сегодня.

Так, тіло жінки, яка зникла ще 29 червня, було виявлено 3 липня. На її тілі є сліди задушення. Але від цього вона вмерла чи ні, стане відомо після проведення судової медичної експертизи.

Антоніна Шпир (фото: facebook.com)

Крім того, в поліції не підтвердили, що жінка працювала гардеробницею у Верховній Раді. За словами правоохоронців, які спілкувалися з родичами загиблої, останні нічого не говорили з приводу місця роботи Антоніни Шпир.

"Просто сказали, що вона пенсіонерка", - додали в обласній поліції.

Тим не менш, журналісти, які працювали у ВР, підтверджують, що жінка дійсно працювала гардеробницею в будівлі Парламенту. Вони згадують "тьотю Тоню", як привітну і добру людину.

"Тільки що дізнався, що вбили тьотю Тоню - гардеробницю в Раді. Царство небесне. Морок несусвітній. Навіть не хочу питати про поліцію та інше..." - пише Антон Підлуцький.

Вбивство гардеробниці Ради під Києвом (скрін: facebook.com)

Відзначимо, що в мережі пишуть, що родичі шукали жінку своїми силами, а поліція не робила яких-небудь дій по виявленню зниклої.

Вбивство гардеробниці Ради під Києвом (скрін: facebook.com)

Тим не менш в поліції повідомили, що родичі Антоніни Шпир звернувся до них лише на другий день зникнення - 1 червня, і після двох днів пошуків її тіло було виявлено.

"На місці події працювали слідчо-оперативна група, кінологи, судово-медичний експерт. За попередніми даними смерть жінки настала в результаті механічної асфіксії - удушення", - повідомили правоохоронці.

Вбивство гардеробниці Ради під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

За інформацією видання Страна, жінку знайшли з кляпом у роті. Також є припущення, що її могли зґвалтувати. Про це розповідають місцеві жителі.

"Її згвалтували і вбили. У нас у всіх, просто в голові не вкладається. Зараз всі в селі бояться маніяка", - розповів один з жителів села.

Нагадаємо, Антоніна Федорівна зникла 29 червня. Жінка вийшла з маршрутки Фастів - Юрівка між селами Вільне і Юрівка і пішла через кукурудзяне поле в напрямку села Деминівка.

Раніше ми повідомляли про те, що 35-річний учитель географії з Київської області вчинив самогубство через підозру в педофілії.

Також повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Микола Тарасов задумав вчинити злочин проти неповнолітньої дитини ще в квітні цього року.