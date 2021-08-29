Появились правдивые фото пенсионеров в СССР: тотальная нищета и пустота в глазах

"Я думаю, вы и сами, кто еще застал СССР, хорошо запомнили этих пахнущих нафталином несчастных бабушек и дедушек - спины которых жизнь сгибала пополам..." - пишет блогер.

Глядя на внешний вид "совковых" стариков, можно понять, что жизнь в советском союзе была не сахар. Если молодые люди еще могли себе позволить хоть как-то одеваться, следить за собой, то у большинства советских стариков на это не было ни денег, ни сил, ни здоровья.

При всем этом пожилые люди наравне с молодыми вынуждены были выстаивать бесконечные советские очереди, мотаться в транспорте по всему городу, чтобы добыть дефицитные товары.

Люди в СССР старились быстрее из-за тяжелой вредной работы, скудного питания. Зубов у стариков либо не было вообще, либо улыбку уродовали "золотые" или металлические коронки. Впрочем, некоторые могли позволить "полный" зубной протез

"Одевались советские старики в мрачные костюмы и платья коричнево-землистых, серых либо черных цветов. Старухи носили такие же мрачные платья или верхнюю одежду, вроде плащей и пальто - все это было куплено ещё в предпенсионные годы относительной молодости и донашивалось потом до гробовой доски", - пишет Мирович.

Ещё одна отличительная особенность гардероба советских стариков - их вещи жутко пахли нафталином, которым одежду пересыпали для защиты от моли.

Фото: mirovich.media