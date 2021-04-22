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Появились первые кадры нового шоу Дмитрия Комарова ко Дню Независимости: "это символично"

Автор: Дмитрий Войналович

9 мая стартует новое шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", который телеведущий подготовил специально к 30-летию Независимости Украины.

Кадры нового проекта популярный ведущий 1+1 показал у себя в Instagram- аккаунте. Также Комаров опубликовал яркий ролик.

На видео можно увидеть самые яркие и невероятно живописные уголки Украины - такие, как заповедный остров Джарылгач, Карпатские полоныны, Говерлу, колоритный горный поселок Верховина, знаменитые розовые соляные озера в Херсонской области, заповедник Аскания-Нова, "тоннель любви", украинскую "пустыню" Олешковские пески, соляные пещеры, нашу маленькую "Венецию" - Вилково.

Саундртеком стала песня "Шум" украинской группы Go_A, которая совсем скоро станет представителем Украины на Евровидении 2021.

Видеоанонс нового шоу Комарова

"Шум" - это веснянка, которой тысячи лет. Когда-то такими песнями призывали природу проснуться от зимнего сна. Сейчас веснянки продолжают жить в нашей культуре уже как часть фольклора и напоминание о наших корнях. Это символично для нашего проекта, в котором мы покажем самую колоритную, красочную, настоящую Украину, которой гордимся", - комментирует Комаров.

Фото: первые кадры из шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" (пресс-служба 1+1)

Напомним, недавно жена Дмитрия Комарова рассказала о том, как переболела COVID-19.

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Новости Украины 1+1путешествиеДмитрий Комаров
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