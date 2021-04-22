З'явилися перші кадри нового шоу Дмитра Комарова до Дня Незалежності: "це символічно"

На відео можна побачити найяскравіші і неймовірно мальовничі куточки України - такі, як заповідний острів Джарилгач, Карпатські полонини, Говерлу, колоритний гірське селище Верховина, знамениті рожеві соляні озера в Херсонській області, заповідник Асканія-Нова, "тунель кохання", українську "пустелю" Олешківські піски, соляні печери, нашу маленьку "Венецію" - Вилково.

Саундртеком стала пісня "Шум" української групи Go_A, яка зовсім скоро стане представником України на Євробаченні 2021.

Відеоанонс нового шоу Комарова

"Шум" - це веснянка, якій тисячі років. Колись з допомогою таких пісень закликали природу прокинутися від зимового сну. Зараз веснянки продовжують жити в нашій культурі вже як частина фольклору і нагадування про наше коріння. Це символічно для нашого проекту, в якому ми покажемо найколоритнішу, барвисту, справжню Україну, якою пишаємося", - коментує Комаров.

Фото: перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" (прес-служба 1+1)