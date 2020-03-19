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Появились новые шокирующие данные про коронавирус: берегитесь пластика!

STYLERКоронавирус    19.03.2020 - 09:06
Появились новые шокирующие данные про коронавирус: берегитесь пластика!
В мире есть несколько видов коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в мире имеет несколько разновидностей

Коронавирус в Украине убил уже двух человек, а во всем мире распространяется с очень большой скоростью. Американские ученые из института аллергии и инфекционных заболеваний опубликовали новую шокирующую информацию о COVID-19. Оказывается, вирус может оставаться в воздухе в виде капель, а также оставаться на поверхностях около 24 часов. Об этом пишет Reuters.

Ученые провели эксперимент, они сымитировали вирус от зараженного человека и нанесли его на поверхности в доме и больнице. Его распылили с помощью аэрозоля, чтобы продублировать микроскопические капли, как при чихании или кашле. Специалисты получили новые данные.

Ученые выяснили, что на пластике или нержавеющей стали жизнеспособный вирус может жить до трех дней. На картоне вирус не был жизнеспособным через 24 часа. Для меди понадобилось четыре часа, чтобы вирус стал инактивированным. Что касается периода полураспада, исследовательская группа обнаружила, что половинным частицам вируса нужно около 66 минут, чтобы потерять функцию, если они находятся в аэрозольной капли.

Появились новые шокирующие данные про коронавирус: берегитесь пластика!Инфографика распада коронавируса (texty.org.ua)

Интересно, что самый короткий период выживания коронавируса был на медных поверхностях, там инактивация проходила через 46 минут.

Также интересная информация о COVID-19 появилась от российского ученого из Новосибирского госуниверситета Сергея Нетесова. Он считает, что сейчас в мире несколько разновидностей коронавируса, а в Италию попал тот вид, который распространяется очень быстро. Но есть и хорошие новости. Они состоят в том, что в случае разработки вакцины, она будет действовать и для "быстрого" вируса, и для "медленного".

Как мы ранее писали, назван самый эффективный способ защиты от коронавируса.

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