З'явилися нові шокуючі дані про коронавірус: бережіться пластика!

У світі є кілька видів коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус у світі має кілька різновидів

Коронавірус в Україні вбив вже двох людей, а в усьому світі поширюється з дуже великою швидкістю. Американські вчені з інституту алергії та інфекційних захворювань опублікували нову шокуючу інформацію про COVID-19. Виявляється, вірус може залишатися в повітрі у вигляді крапель, а також залишатися на поверхнях близько 24 годин. Про це пише Reuters.

Вчені провели експеримент, вони зімітували вірус від зараженої людини і нанесли його на поверхні в будинку і лікарні. Його розпорошили з допомогою аерозолю, щоб продублювати мікроскопічні краплі, як при чханні або кашлі. Фахівці отримали нові дані.

Вчені з'ясували, що на пластику або нержавіючій сталі життєздатний вірус може жити до трьох днів. На картоні вірус не був життєздатним через 24 години. Для міді знадобилося чотири години, щоб вірус став інактивованим. Що стосується періоду напіврозпаду, дослідницька група виявила, що половинним частинкам вірусу потрібно близько 66 хвилин, щоб втратити функцію, якщо вони знаходяться в аерозольній краплі.

Інфографіка распаду коронавірусу на поверхнях (texty.org.ua)

Цікаво, що самий короткий період виживання коронавіруса був на мідних поверхнях, там інактивація проходила через 46 хвилин.

Також цікава інформація про COVID-19 з'явилася від російського вченого з Новосибірського держуніверситету Сергія Нетьосова. Він вважає, що зараз у світі кілька різновидів коронавіруса, а в Італію потрапив той вид, який поширюється дуже швидко. Але є і хороші новини. Вони полягають у тому, що у разі розробки вакцини, вона буде діяти і для "швидкого" вірусу, і для "повільного".

Як ми раніше писали, названий найефективніший спосіб захисту від коронавіруса.