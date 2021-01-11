Появились новые фото из Буковеля: люди хвалят рестораны и ларечки

Усиление карантина в Украине с 8 января спровоцировало большой спрос у туристов на поездки в Буковель. Сейчас там отдыхает огромное количество украинцев, которые наслаждаются зимним отдыхом. Как известно, такой ажиотаж провоцирует и образование цен на курорте, а их ну никак нельзя назвать демократичными.

На своей странице в Instagram украинка Яна Костюк рассказала о ценах на курорте. Она сообщила, что цена на подъемники в высокий сезон очень высокая. Инструктор ей обошелся в 1940 за два часа на двоих человек. Ski-pass на целый день обходится 1280 грн с человека. Сюда входят все подъемники и обзорный в том числе.

"Вот на нем стоит подняться, отдельно на него цена 150 грн. Один подъем с лыжами 370 грн. Мы посчитали, что лучше брать на день абонемент, хоть я свое и не откатала. Покататься мы смогли только один день. Я спустилась три раза с горки и сказала, что на лыжи больше не стану", - делится впечатлениями Яна.

Буковель в локдаун 2021 (фото: instagram.comfloor_west)

Если вы хотите попариться в чанах - приготовьтесь выложить 1000 гривен за два часа на человека, плюс трансфер туда и обратно в размере 400 гривен.

Жилье в Буковеле стартует от 1200 гривен за номер. Например, Яна жила в комплексе "Колиба у Миколи". Сервисом и едой она там очень довольна.

"Завтракали в номере бутербродами, а в обед кушали на центральной площади Буковеле в ларечках с уличной едой. В течение дня пили глинтвейн. Цена за стаканчик 85-95 грн. А вечером ужинали в ресторане", - рассказала украинка.

В общем за три дня семья потратила 20 тысяч гривен, билеты на поезд тут тоже учтены.

"За три дня потратили 20 тысяч грн. Сюда входят билеты на поезд. Туда и обратно за двоих 1725 грн. Трансфер от Ивано-Франковска с человека 150 грн в одну сторону", - резюмировала Яна.

Буковель в локдаун 2021 (фото: instagram.com/vadimterenchuk)

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