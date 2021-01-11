З'явилися нові фото з Буковеля: люди хвалять ресторани і ларьочкі

Посилення карантину в Україні з 8 січня спровокувало великий попит у туристів на поїздки в Буковель. Зараз там відпочиває величезна кількість українців, які насолоджуються зимовим відпочинком. Як відомо, такий ажіотаж і провокує утворення цін на курорті, а їх ну ніяк не можна назвати демократичними.

На своїй сторінці в Instagram українка Яна Костюк розповіла про ціни на курорті. Вона повідомила, що ціна на підйомники у високий сезон дуже висока. Інструктор їй обійшовся в 1940 за дві години на двох людей. Ski-pass на цілий день обходиться 1280 грн з людини. Сюди входять всі підйомники і оглядовий в тому числі.

"Ось на ньому варто піднятись, окремо на нього ціна 150 грн. Один підйом з лижами 370 грн. Ми порахували, що краще брати на день абонемент, хоч я своє і не відкатала. Покататися ми змогли тільки один день. Я спустилася три рази з гірки й сказала, що на лижі більше не стану", - ділиться враженнями Яна.

Буковель в локдаун 2021 (фото: instagram.comfloor_west)

Якщо ви хочете попаритися в чанах - приготуйтеся викласти 1000 гривень за дві години на людину, плюс трансфер туди і назад у розмірі 400 гривень.

Житло в Буковелі стартує від 1200 гривень за номер. Наприклад, Яна жила в комплексі "Колиба у Миколи". Сервісом і їжею вона там дуже задоволена.

"Снідали в номері бутербродами, а в обід їли на центральній площі Буковелі в ларьочках з вуличною їжею. Протягом дня пили глінтвейн. Ціна за стаканчик 85-95 грн. А ввечері вечеряли в ресторані", - розповіла українка.

Загалом за три дні сім'я витратила 20 тисяч гривень, квитки на поїзд тут теж враховані.

"За три дні витратили 20 тисяч грн. Сюди входять квитки на поїзд. Туди і назад за двох 1725 грн. Трансфер з Івано-Франківська з людини 150 грн в одну сторону", - резюмувала Яна.

Буковель в локдаун 2021 (фото: instagram.com/vadimterenchuk)

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