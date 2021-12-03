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Появились фото и видео с Рождественской вечеринки королевской семьи, которая проводится 100 лет подряд

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Лондон, Пятница 03 декабря 2021 19:43
Появились фото и видео с Рождественской вечеринки королевской семьи, которая проводится 100 лет подряд Коллаж РБК-Украина: принцесса Анна провела в Лондоне юбилейную рождественскую вечеринку
Автор: Владимир Костырин

В Великобритании члены королевской семьи устроили знаменитую Рождественскую вечеринку, которая в этом году стала особо праздничной, так как нынешнее мероприятие уже достигло своего столетнего юбилея.

Как прошла монаршие рождественские гуляния, фото и видео с вечеринки и ее история - в материале ниже.

Ежегодная Рождественская вечеринка от ассоциации "Не забытые" состоялась в Сент-Джеймсском дворце, одном из старейших в Лондоне, а проводила мероприятие 2 декабря принцесса Анна, единственная дочь королевы Елизаветы II.

Появились фото и видео с Рождественской вечеринки королевской семьи, которая проводится 100 лет подряд

Принцесса Анна провела рождественскую вечеринку (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Как видно на фото с мероприятия, опубликованных Дворцом в Twitter, 71-летняя Анна Елизавета Алиса Луиза (полное имя принцессы) мило и тепло общалась с гостями, стараясь уделить внимание каждому.

Появились фото и видео с Рождественской вечеринки королевской семьи, которая проводится 100 лет подрядПоявились фото и видео с Рождественской вечеринки королевской семьи, которая проводится 100 лет подряд

Принцесса Анна общается с гостями на Рождественской вечеринке (фото: twitter.com/RoyalFamily)

На вечеринку собираются бывшие военнослужащие и женщины из всех слоев общества для особого празднования Рождества.

На кадрах можно заметить, что на вечеринке присутствующие стараются соблюдать социальную дистанцию, согласно карантинным правилам. При этом никто защитные маски не одевал, кроме персонала (специальные щитки),

Появились фото и видео с Рождественской вечеринки королевской семьи, которая проводится 100 лет подрядПоявились фото и видео с Рождественской вечеринки королевской семьи, которая проводится 100 лет подрядПоявились фото и видео с Рождественской вечеринки королевской семьи, которая проводится 100 лет подряд

Рождественская вечеринка от ассоциации "Не забытые" проводится уже на протяжении 100 лет (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Появились фото и видео с Рождественской вечеринки королевской семьи, которая проводится 100 лет подрядПоявились фото и видео с Рождественской вечеринки королевской семьи, которая проводится 100 лет подрядПоявились фото и видео с Рождественской вечеринки королевской семьи, которая проводится 100 лет подряд

Юбилейная рождественская вечеринка прошла с песнями, елочкой, шутками и прочими забавами (фото: скриншот)

Сама же "не забытая" королевская рождественская вечеринка была учреждена королем Георгом V и королевой Марией в 1921 году. И длится уже 100 лет!

Также во Дворце опубликовали архивное фото, на котором изображены Герцог и герцогиня Йоркские, впоследствии король Георг VI и королева Елизавета, королева-мать, на рождественской вечеринке 1923 года.

Появились фото и видео с Рождественской вечеринки королевской семьи, которая проводится 100 лет подряд

Королевская рождественская вечеринка в 1923 году (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Британская ассоциация "Не забытые" ежегодно поддерживает более 10 тысяч военнослужащих. Мероприятия нацелены на борьбу с изоляцией и одиночеством среди них, предоставляя развлечения и мероприятия для сближения.

Видео: как принцесса Анна провела юбилейную - 100-летнюю рождественскую вечеринку 2021

Напомним, ранее мы рассказывали, как написать письмо членам британской королевской семьи во дворец, чтобы герцогиня Кембриджская прислала рождественскую открытку.

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Великобритания Рождество Королевская семья
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