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Появились фото платных камер в украинских СИЗО: сколько стоит услуга

STYLERЖизнь    08.05.2020 - 17:57
Появились фото платных камер в украинских СИЗО: сколько стоит услуга
Платные камеры в Лукьяновском СИЗО (коллаж РБК-Украина)

В Лукьяновском СИЗО заработали первые платные камеры повышенного комфорта

В Украине в рамках тюремной реформы открыли платные камеры СИЗО повышенного комфорта. В Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве уже заработали 4 такие камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. В других городах они появятся чуть позже.

В Минюсте 8 мая показали фото помещений и назвали стоимость "проживания".

Как рассказал министр Денис Малюська в своем Facebook, цена вопроса зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 гривен в сутки, 8000 гривен за неделю и 12000 гривен в месяц.

На следующей неделе хотят запустить возможность внесения оплаты онлайн - ее можно будет осуществить на сайте "Онлайн дом юстиции".

Также чиновник заверил, что это никакие не "ВИП-камеры", и назвал критику инициативы - мол, она нарушает права человека - безосновательной.

В платных камерах "ничего удивительного мы не предлагаем и не обеспечиваем", заявил Малюська.

"Мы предоставляем возможность пользоваться большей чем обычно площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых приборов", - написал он.

Появились фото платных камер в украинских СИЗО: сколько стоит услугаПоявились фото платных камер в украинских СИЗО: сколько стоит услуга

В Украине появились платные камеры повышенного комфорта в СИЗО (Фото с Facebook-страницы Дениса Малюськи)

Также глава Минюста напомнил, что в СИЗО содержат людей, в отношении которых нет приговора суда, и которые считаются невиновными в совершении преступления.

В министерстве добавили, что полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие потраченных денег на обустройство платных камер.

Малюська рассказал, что инициатива введения платных камер имеет две ключевые цели:

  • убрать коррупцию (вместо взятки деньги за лучшую камеру будут идти официально в бюджетный спецфонд)
  • найти дополнительное финансирование для СИЗО, ведь бюджетных средств не хватает.

Появились фото платных камер в украинских СИЗО: сколько стоит услугаПоявились фото платных камер в украинских СИЗО: сколько стоит услугаПоявились фото платных камер в украинских СИЗО: сколько стоит услугаПоявились фото платных камер в украинских СИЗО: сколько стоит услугаПоявились фото платных камер в украинских СИЗО: сколько стоит услугаПоявились фото платных камер в украинских СИЗО: сколько стоит услугаПоявились фото платных камер в украинских СИЗО: сколько стоит услуга

В Лукьяновском СИЗО открыли платные камеры повышенного комфорта (Фото с Facebook-страницы Дениса Малюськи)

На сайте правительства сообщили, что пилотный проект о платных камерах в СИЗО продлится до конца 2021 года, после чего будет решаться вопрос законодательного закрепления такой услуги.

Ранее мы писали о том, что в Черновцах в следственном изоляторе недавно произошел бунт заключенных из-за того, что в СИЗО приняли больного коронавирусом.

Теги Новости Украины реформыМинистерство юстиции УкраиныСИЗОЛукьяновское СИЗО
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