З'явилися фото платних камер в українських СІЗО: скільки коштує послуга

Платні камери в Лук'янівському СІЗО (колаж РБК-Україна)

У Лук'янівському СІЗО запрацювали перші платні камери підвищеного комфорту

В Україні у рамках тюремної реформи відкрили платні камери СІЗО підвищеного комфорту. У Лук'янівському слідчому ізоляторі в Києві вже запрацювали 4 такі камери: одна 2-місна, одна 3-місна та дві 4-місні. В інших містах вони з'являться трохи пізніше.

У Мін'юсті 8 травня показали фото приміщень і назвали вартість "проживання".

Як розповів міністр Денис Малюська у своєму Facebook, ціна питання залежить від строку, за який здійснюється оплата: 2000 гривень на добу, 8000 гривень на тиждень і 12000 гривень на місяць.

На наступному тижні хочуть запустити можливість внесення оплати онлайн - її можна буде здійснити на сайті "Онлайн будинок юстиції".

Також чиновник запевнив, що це ніякі не "ВІП-камери", і назвав критику ініціативи - мовляв, вона порушує права людини - безпідставною.

У платних камерах "нічого надзвичайного ми не пропонуємо і не забезпечуємо", заявив Малюська.

"Ми надаємо можливість користуватися більшою ніж звичайно площею камер, а також базовим обладнанням на кшталт холодильника, телевізора або столового приладдя", - написав він.

В Україні з'явилися платні камери підвищеного комфорту в СІЗО (Фото з Facebook-сторінки Дениса Малюськи)

Також глава Мін'юсту нагадав, що в СІЗО тримають людей, стосовно яких немає вироку суду, і які вважаються невинними у скоєнні злочину.

У міністерстві додали, що отримані кошти СІЗО будуть спрямовувати на підтримання належних умов утримання в безкоштовних камерах і на покриття витрачених грошей на облаштування платних камер.

Малюська розповів, що ініціатива введення платних камер має дві ключові цілі:

прибрати корупцію (замість хабаря гроші за кращу камеру йтимуть офіційно в бюджетний спецфонд)

знайти додаткове фінансування для СІЗО, адже бюджетних коштів не вистачає.

У Лук'янівському СІЗО відкрили платні камери підвищеного комфорту (Фото з Facebook-сторінки Дениса Малюськи)

На сайті уряду повідомили, що пілотний проект щодо платних камерах СІЗО триватиме до кінця 2021 року, після чого буде вирішуватися питання законодавчого закріплення такої послуги.

Раніше ми писали про те, що в Чернівцях у слідчому ізоляторі нещодавно стався бунт ув'язнених через те, що в СІЗО привезли хворого на коронавірус.