Появились фото "оккупированного" Вашингтона накануне инаугурации Байдена: такого не видели никогда

В Вашингтоне охраняют Капитолий (коллаж РБК-Украина)

В день инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена обеспечивать безопасность будут более 20 тысяч бойков Национальной гвардии. Как известно, церемония состоится 20 января. Сейчас же Капитолий выглядит, как город в оккупации.

Издание VOX сообщает, что один из офицеров рассказал, что для военных эта ситуация совершенна нормальная, для них это "обычный рабочий день".

"Сейчас сердце Америки выглядит, как оккупированная территория", - пишет журналист.

Отметим, что сейчас Капитолий США окружен войсками Национальной гвардии. Они размещены и внутри здания. Сотни военных буквально спят в коридорах и даже под бюстом Авраама Линкольна.

Обычно оживленные улицы Вашингтона сейчас пусты. Возле Капитолия можно увидеть только фотографов.

Капитолий окружен военными перед инаугурацией Джо Байдена (Getty Images)

К выходным в Вашингтоне будет 10 тысяч военных. Силы Национальной гвардии в Капитолии и его окрестностях будут вооружены, в то время как другие бойцы, как ожидается, будут безоружными.

Капитолий полностью окружен военными, чтобы избежать штурма (фото: Twitter)

Сами военные в один голос говорят, что не допустят, чтобы "американцы убивали американцев".

National Guard members sleeping inside the U.S. Capitol. pic.twitter.com/lQBRvKM7nH — Luke Stier (@LukeStier) January 13, 2021

Как мы ранее писали, полиция закроет доступ к Капитолию во время инаугурации Байдена. Вход будет сделан по билетам.