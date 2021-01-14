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З'явилися фото "окупованого" Вашингтона напередодні інавгурації Байдена: такого не бачили ніколи

Вашингтон, Четвер 14 січня 2021 12:47
З'явилися фото "окупованого" Вашингтона напередодні інавгурації Байдена: такого не бачили ніколи
У Вашингтоні охороняють Капітолій (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В день інавгурації обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена забезпечувати безпеку будуть понад 20 тисяч бойків Національної гвардії. Як відомо, церемонія відбудеться 20 січня. Зараз же Капітолій виглядає, як місто в окупації.

Видання VOX повідомляє, що один з офіцерів розповів, що для військових ця ситуація абсолютно нормальна, для них це "звичайний робочий день".

"Зараз серце Америки виглядає, як окупована територія", - пише журналіст

Відзначимо, що зараз Капітолій США оточений військами Національної гвардії. Вони розміщені і всередині будівлі. Сотні військових буквально сплять в коридорах і навіть під бюстом Авраама Лінкольна.

Зазвичай жваві вулиці Вашингтона зараз порожні. Біля Капітолію можна побачити тільки фотографів.

З'явилися фото &quot;окупованого&quot; Вашингтона напередодні інавгурації Байдена: такого не бачили ніколиКапітолій оточений військовими перед інавгурацією Джо Байдена (Getty Images)

До вихідних у Вашингтоні буде 10 тисяч військових. Сили Національної гвардії в Капітолії і його околицях будуть озброєні, в той час, як інші бійці, як очікується, будуть беззбройними.

З'явилися фото &quot;окупованого&quot; Вашингтона напередодні інавгурації Байдена: такого не бачили ніколиЗ'явилися фото &quot;окупованого&quot; Вашингтона напередодні інавгурації Байдена: такого не бачили ніколиЗ'явилися фото &quot;окупованого&quot; Вашингтона напередодні інавгурації Байдена: такого не бачили ніколиЗ'явилися фото &quot;окупованого&quot; Вашингтона напередодні інавгурації Байдена: такого не бачили ніколиКапітолій повністю оточений військовими, щоб уникнути штурму (фото: Twitter)

Самі військові в один голос кажуть, що не допустять, щоб "американці вбивали американців".

Як ми раніше писали, поліція закриє доступ до Капітолія під час інавгурації Байдена. Вхід буде зроблений за квитками.

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