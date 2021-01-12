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Полиция закроет доступ к Капитолию во время инаугурации Байдена

Вашингтон, Вторник 12 января 2021 10:49
Полиция закроет доступ к Капитолию во время инаугурации Байдена
Фото: Капитолий (wikimedia by Senate Democrats)
Автор: Андрей Козловский

Полиция закроет доступ для публики на территорию здания Капитолия во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января. Вход будет осуществляться по билетам.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам и.о. начальника полиции Капитолия Йогананды Питман, правоохранительные органы на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне совместными усилиями готовы гарантировать безопасность во время инаугурации.

Отмечается, Йогананда Питман временно исполняет обязанности шефа полиции Капитолия после того, как предшественник Стивен Санд уволился из-за критики во время штурма здания на прошлой неделе.

Напомним, Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило о возможных вооруженные протесты в США перед инаугурацией Джо Байдена.

Также ФБР получило информацию о подготовке восстания на территории США, если Дональда Трампа уберут с поста президента по решению Конгресса.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Джо Байден заявил, что не боится принимать присягу перед Капитолием, где происходили массовые беспорядки.

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