ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Появились фото обстрелянных путинскими войсками мирных кварталов Мариуполя

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 04 марта 2022 11:28
Появились фото обстрелянных путинскими войсками мирных кварталов Мариуполя Фото: Так выглядит сейчас Мариуполь (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Светлана Мащенко

Мариуполь находится под атакой российских вражеских войск, которые стреляют по мирным кварталам южного города.

Фото поделился советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Отметим, что Мариуполь остается одной из самых горячих точек Украины, по которому оккупант бьет с самого начала вторжения России в Украину.

Появились фото обстрелянных путинскими войсками мирных кварталов МариуполяПоявились фото обстрелянных путинскими войсками мирных кварталов МариуполяПоявились фото обстрелянных путинскими войсками мирных кварталов Мариуполя

Фото: Утро 4 марта в Мариуполе (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Что происходит в Мариуполе 4 марта

В Генштабе ВСУ отчитались, что по состоянию на этот день враг окружил Мариуполь.

"На Донецком направлении группировки врага силами 1 и 2 армейских корпусов усиленные семью БТГр из состава 8 армии продолжает наступательные действия для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышел до населенного пункта Новоалександровка. Имея значительное преимущество в технике, противник окружил Мариуполь.

На Таврическом направлении противник, силами до пятнадцати БТГр сосредоточил усилия на направлении Николаев - Вознесенск. После перегруппировки и ввода оперативных резервов в составе до БТГр продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил - на Мариуполь", - говорится в сообщении.

Мэр Мариуполя заявил, что город более суток под постоянным обстрелом российских войск. Враг намеренно обстреливает мирные кварталы Мариуполя.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
LITE
Мила Кунис и Эштон Катчер хотят собрать 30 миллионов для помощи Украины
Мила Кунис и Эштон Катчер хотят собрать 30 миллионов для помощи Украины