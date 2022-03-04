Появились фото обстрелянных путинскими войсками мирных кварталов Мариуполя

Мариуполь находится под атакой российских вражеских войск, которые стреляют по мирным кварталам южного города.

Отметим, что Мариуполь остается одной из самых горячих точек Украины, по которому оккупант бьет с самого начала вторжения России в Украину.

Фото: Утро 4 марта в Мариуполе (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Что происходит в Мариуполе 4 марта

В Генштабе ВСУ отчитались, что по состоянию на этот день враг окружил Мариуполь.

"На Донецком направлении группировки врага силами 1 и 2 армейских корпусов усиленные семью БТГр из состава 8 армии продолжает наступательные действия для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышел до населенного пункта Новоалександровка. Имея значительное преимущество в технике, противник окружил Мариуполь.

На Таврическом направлении противник, силами до пятнадцати БТГр сосредоточил усилия на направлении Николаев - Вознесенск. После перегруппировки и ввода оперативных резервов в составе до БТГр продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил - на Мариуполь", - говорится в сообщении.

Мэр Мариуполя заявил, что город более суток под постоянным обстрелом российских войск. Враг намеренно обстреливает мирные кварталы Мариуполя.