З'явилися фото обстріляних путінськими військами мирних кварталів Маріуполя
Маріуполь знаходиться під атакою російських ворожих військ, які стріляють по мирних кварталах південного міста.
Фото поділився радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Зазначимо, що Маріуполь лишається однією з найгарячіших точок України, по якому окупант б'є від самого початку вторгнення Росії в Україну.
Фото: Ранок 4 березня в Маріуполі (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Що відбувається в Маріуполі 4 березня
В Генштабі ЗСУ звітували, що станом на цей день ворог оточив Маріуполь.
"На Донецькому напрямку угрупування ворога силами 1 та 2 армійських корпусів посилені сімома БТГр зі складу 8 армії продовжує наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшов до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь.
На Таврійському напрямку противник, силами до п'ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв - Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил - на Маріуполь", - йдеться в повідомленні.
Мер Маріуполя заявив, що місто понад добу під постійним обстрілом російських військ. Ворог навмисно обстрілює мирні квартали Маріуполя.