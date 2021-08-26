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Появились фото крестного хода к Почаевской лавре: тысячи людей и все без масок

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Почаев, Четверг 26 августа 2021 10:49
Появились фото крестного хода к Почаевской лавре: тысячи людей и все без масок Появились снимки крестного хода к Почаевской лавре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

25 августа, накануне престольного праздника Свято-Успенской Лавры, на святую Почаевскую гору прибыли крестные ходы из разных уголков западной Украины. Практически все люди были без масок.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные на странице УПЦ в Facebook.

Отмечается, что на святую Почаевскую гору прибыли крестные ходы из разных уголков западной Украины - многотысячные толпы из Каменец-Подольского и Браилова, а также из Хмельницкого, из Шепетовки, из Славуты и других городов.

Митрополит Почаевский Владимир рассказал, что в этом году количество участников молитвенного хода из Каменец-Подольского выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом (2019) - с 20 тысяч до более чем 40 тысяч.

Напомним, что этот традиционный крестный ход проходит ежегодно и был основан еще в 1832 году. Во время него паломники за семь дней преодолевают более 250 километров.

Появились фото крестного хода к Почаевской лавре: тысячи людей и все без масокПоявились фото крестного хода к Почаевской лавре: тысячи людей и все без масокПоявились фото крестного хода к Почаевской лавре: тысячи людей и все без масокПоявились фото крестного хода к Почаевской лавре: тысячи людей и все без масокПоявились фото крестного хода к Почаевской лавре: тысячи людей и все без масокЛюди прошли крестный ход без масок (фото: facebook.com/Church.ua)

Отметим, что паломники идут пешком 200 километров по пыльным дорогам, они ночуют просто под открытым небом и спят, где придется. Среди них есть люди разных возрастов - от младенцев до пожилых людей. Крестный ход начался 19 августа.

Как мы писали ранее, участники крестного хода УПЦ МП высказались про вакцинацию и COVID.

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Крестный ход
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