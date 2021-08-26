З'явилися фото хресної ходи до Почаївської лаври: тисячі людей і всі без масок

25 серпня, напередодні престольного свята Свято-Успенської Лаври, на святу Почаївську гору прибули хресні ходи з різних куточків Західної України. Практично всі люди були без масок.

Про це свідчать фотографії, опубліковані на сторінці УПЦ в Facebook.

Зазначається, що на святу Почаївську гору прибули хресні ходи з різних куточків Західної України - багатотисячні натовпи з Кам'янця-Подільського та Браїлова, а також з Хмельницького, з Шепетівки, зі Славути та інших міст.

Митрополит Почаївський Володимир розповів, що цього року кількість учасників молитовного ходу з Кам'янця-Подільського зросла вдвічі у порівнянні з попереднім роком - з 20 тисяч до більш ніж 40 тисяч.

Нагадаємо, що цей традиційний хресний хід проходить щорічно і був заснований ще в 1832 році. Під час нього паломники за сім днів долають понад 250 кілометрів.

Люди пройшли хресний хід без масок (фото: facebook.com/Church.ua)

Відзначимо, що паломники йдуть пішки 200 кілометрів по курних дорогах, вони ночують просто просто неба і сплять, де доведеться. Серед них є люди різного віку - від немовлят до літніх людей. Хресна хода почалася 19 серпня.