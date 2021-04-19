Появились фото блюд из столовой Чернобыля: голубцы и миниатюрные печеньки

Чернобыльская зона станет местом для туризма

В Минприроды отмечают, что зона отчуждения Чернобыльской АЭС должна стать зоной развития. Посещение Чернобыля должно показать туристам, что это не только место памяти и трагедии, но место, где человечество учится справляться с катастрофами мирового масштаба.

"Приглашаем всех украинцев. Это место памяти, место силы, где каждый украинец может вдохновиться, сделать выводы", - сказал заместитель главы Минприроды Богдан Боруховский.

Во время пресс-тура для СМИ, журналистам показали территорию, новое оборудование и сделали экскурсию по Припяти. А также показали, чем кормят в столовой ЧАЭС.

Что готовят повара в столовой ЧАЭС

Повара приготовили для посетителей целое застолье: канапе с бужениной и мясным рулетом, украшенные ломтиками свежего огурца и листиками петрушки, колбаски из рубленого мяса, мясо в панировке и шашлык с розовым луком, маринованные овощные голубцы, и да вида тарталеток – с салатом из языка и сырковым салатом с чесноком. На десерт были поданы фрукты, миниатюрные творожные печенья в сахаре, кексы в сахарной глазури и малиновый торт.

Чем кормят в столовой на ЧАЭС (Фото: vesti.ua)

Однако повара предупредили, что такое меню на ЧАЭС не всегда – это для особого случая. В остальные дни тут готовят по традиционным рецептам.

Работники Госагенства признаются, что мечтают о командировках в зону отчуждения, так как даже обычные обеды тут очень вкусные.

Что ждет туристов в Чернобыле

Туристы во время экскурсий в зону ЧАЭС могут обедать в столовых, так как перекусить собственными бутербродами можно только в транспорте или в здании. А вот на улице в зоне отчуждения нельзя ни есть, ни пить, ни курить.