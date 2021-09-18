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Появились детали об украинке, которая сорвалась со скалы в Испании

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Суббота 18 сентября 2021 22:53
Появились детали об украинке, которая сорвалась со скалы в Испании Евгения Пилипец (instagram.com/_yevgenia13_)
Автор: Тетяна Самарук

Известное имя украинской туристки, которая погибла в Испании, когда делала селфи. Девушку зовут Евгения Пилипец, она работала в компании кінопродакшину. Она сорвалась со скалы в море, когда перелезла через ограду туристической достопримечательности сделать фото.

Об этом пишет ТСН.

Что известно о жизни девушки

"Живу на съемочных площадках", - именно так Евгения описывала свою жизнь в соцсетях. Она работала кастинг - директором.

Так, в соцсетях ее страница заполнена фотографиями со съемок различных фильмов и проектов. Также 26-летняя девушка любила путешествовать и фотографироваться.

Что произошло в Испании

Женя в Испании была вместе с подругой. Как сообщили в испанской полиции, девушка вроде бы перелезла через ограду, чтобы сделать селфі, потеряла равновесие, сорвалась со скалы и упала в море ударившись о камни.

Инцидент произошел на популярной туристической достопримечательности "Балконе Средиземноморья".

Девушку сразу доставили в больницу. Там от полученных травм она скончалась, не приходя в сознание. На ее странице в Facebook десятки сообщений от друзей.

Друзья девушки говорят, дни ее всегда были расписаны поминутно и после отпуска она имела много планов. Евгения хотела приобрести квартиру, продолжить странствовать по миру и отдыхать с друзьями.

Родные девушки уже в Испании и пытаются забрать тело в Украину. Однако сколько времени это займет, пока неизвестно.

Появились детали об украинке, которая сорвалась со скалы в ИспанииПоявились детали об украинке, которая сорвалась со скалы в ИспанииПоявились детали об украинке, которая сорвалась со скалы в ИспанииПоявились детали об украинке, которая сорвалась со скалы в ИспанииПоявились детали об украинке, которая сорвалась со скалы в ИспанииЕвгения Пилипец (instagram.com/_yevgenia13_)

Ранее мы сообщали, что появилось видео спасения Украинки в Испании, которая делала селфи и сорвалась в пропасть.

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