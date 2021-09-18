З'явилися подробиці про українку, яка зірвалася зі скелі в Іспанії
Відоме ім’я української туристки, яка загинула в Іспанії, коли робила селфі. Дівчину звати Євгенія Пилипець, вона працювала в компанії кінопродакшину. Вона зірвалася зі скелі в море, коли перелізла через огорожу туристичної пам’ятки зробити фото.
Про це пише ТСН.
Що відомо про життя дівчини
"Живу на знімальних майданчиках", - саме так Євгенія описувала своє життя в соцмережах. Вона працювала кастинг-директором.
Так, у соцмережах її сторінка заповнена фотографіями зі знімань різноманітних фільмів та проєктів. Також 26-річна дівчина любила подорожувати й фотографуватися.
Що сталося в Іспанії
Женя в Іспанії була разом з подругою. Як повідомили в іспанській поліції, дівчина начебто перелізла через загорожу, аби зробити селфі, утратила рівновагу, зірвалась зі скелі та впала у море вдарившись об каміння.
Інцидент стався на популярній туристичній пам'ятці "Балконі Середземномор'я".
Дівчину одразу доправили до лікарні. Там від отриманих травм вона померла, не приходячи до тями. На її сторінці у Facebook десятки повідомлень від друзів.
Друзі дівчини кажуть, дні її завжди були розписані похвилинно і після відпустки вона мала багато планів. Євгенія хотіла придбати квартиру, продовжити мандрувати світом і відпочивати з друзями.
Рідні дівчини вже в Іспанії та намагаються забрати тіло до України. Однак скільки часу це займе, поки невідомо.
Євгенія Пилипець (instagram.com/_yevgenia13_)
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