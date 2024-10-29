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"Поясніть мені" та "Поважайте": які 5 важливих фраз діти ніколи не скажуть батькам

Які важливі фрази дитина не зможе сказати батькам (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Батьки прагнуть стати для своєї дитини не тільки наставником та вчителем, а й другом. Вони б хотіли завжди знаходити правильні слова та заспокоювати, коли це необхідно. Однак більшість дорослих не завжди розуміють потреби дитини, а малюки не можуть сказати потрібні фрази.

Які 5 фраз дитина ніколи не скаже своїм батькам, а варто було б, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Nasha mama.

Поважай мої емоції та почуття

Психологи кажуть, якщо дитина сумує, злиться або радіє - це її щирі переживання і різні "сторони однієї медалі". Забороняти щось відчувати, знецінювати або казати, що відчуття дитини - помилкові, категорично не можна.

Дитині буває нелегко зрозуміти свої почуття та емоції самостійно, тому батькам варто підтримувати та допомагати справитися з труднощами.

Пояснюй мені причини своїх рішень та вчинків

Дитина має розуміти, чому щось можна або не можна робити. І для цього потрібно пояснити це простою зрозумілою мовою. Якщо говорити з дитиною правильно, то це допоможе вирости їй відповідальною та самостійною.

Поважай мої інтереси

Якими б дивними вам не здавалися інтереси дитини - поважайте їх. Вона має право на власні смаки у музиці, фільмах, книжках, спорті та хобі.

"Ви навіть уявити не можете, як черговий пройдений рівень у "тій тупій грі" допоможе дитині стати більш впевненою, коли вона виросте", - підкреслює психолог.

Я вчуся на помилках

Батьки мають дати можливість дитині робити помилки. І не карати за них, а терпляче та спокійно пояснювати, чому сталася помилка і які наслідки вона може мати.

Навіть, коли дорослі спокійно пояснюють, як треба робити правильно, то не усвідомлюють, як намагаються реалізувати свою потребу у перевазі.

Будь послідовним у своїх вимогах та обмеженнях

Це допоможе дитині зрозуміти правила та адаптуватися під них. Постійна зміна вимог і раптові покарання, які часом просто залежать від власного емоційного стану батьків, можуть збивати малюка з пантелику і зменшувати рівень довіри до слів дорослих.

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