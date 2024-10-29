"Объясните мне" и "Уважайте": какие 5 важных фраз дети никогда не скажут родителям

Уважай мои эмоции и чувства

Психологи говорят, если ребенок скучает, злится или радуется - это его искренние переживания и разные "стороны одной медали". Запрещать что-либо испытывать, обесценивать или говорить, что ощущения ребенка - ложны, категорически нельзя.

Ребенку бывает нелегко понять свои чувства и эмоции самостоятельно, поэтому родителям следует поддерживать и помогать справиться с трудностями.

Объясни мне причины своих решений и поступков

Ребенок должен понимать, почему что-то можно или нельзя делать. И для этого нужно объяснить это простым понятным языком. Если говорить с ребенком правильно, то это поможет вырасти ему ответственным и самостоятельным.

Уважай мои интересы

Какими бы странными вам ни казались интересы ребенка - уважайте их. Он имеет право на собственные вкусы в музыке, фильмах, книгах, спорте и хобби.

"Вы даже представить не можете, как очередной пройденный уровень в "той тупой игре" поможет ребенку стать более уверенным, когда он вырастет", - подчеркивает психолог.

Я учусь на ошибках

Родители должны дать возможность ребенку совершать ошибки. И не наказывать за них, а терпеливо и спокойно объяснять, почему произошла ошибка и какие последствия она может иметь.

Даже когда взрослые спокойно объясняют, как нужно делать правильно, то не осознают, как пытаются реализовать свою потребность в преимуществе.

Будь последовательным в своих требованиях и ограничениях

Это поможет ребенку понять правила и адаптироваться к ним. Постоянное изменение требований и внезапные наказания, порой просто зависящие от собственного эмоционального состояния родителей, могут сбивать малыша с толку и снижать уровень доверия к словам взрослых.