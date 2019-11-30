Повышение пенсий, прожиточного минимума и новые деньги: чего ждать украинцам под конец года

В последний месяц года украинцев ожидает индексация выплат. Это связано с тем, что каждый год повышение прожиточного минимума закладывается в бюджет на 1 декабря. Кроме того, в стране пройдет пробная перепись населения. Об этом сообщает ТСН.

Начиная с завтрашнего дня, 1 декабря, в Украине увеличится прожиточный минимум по всем категориям. В свою очередь это повлечет за собой повышение ряд выплат, включая пенсию, алименты, выплаты по безработице, соцпомощи и декретные выплаты. При этом минимальная заработная плата останется на прежнем уровне.

Пенсии в Украине вырастут в декабре 2019 года (фото: Униан)

Стоит отметить, что минимальная пенсия приравнивается к прожиточному минимуму для тех украинцев, которые утратили трудоспособность. Таким образом с 1 декабря минимальная пенсия в Украине увеличится на 74 гривны и достигнет 1638 гривен.

В декабре также будет проведена пробная перепись населения в двух районах. Это произойдет в части Оболонского района и в Бородянском районе Киевской области. При этом полномасштабная перепись состоится в 2020 году.

Также в следующем месяце Национальный банк Украины введет в обращение новые деньги - монету номиналом в 5 гривен. У украинцев эта момента появится уже 20 декабря, а в следующем году в карманах людей уже будет и монета номиналом в 10 гривен. Кроме того, планируется обновление 50-гривневой купюры.

В декабре также появится электронные водительское удостоверение и техпаспорт, а также электронный билет для киевских школьников, в котором будет указана фотография ребенка и место его учебы.