Повышение пенсий в декабре: какие надбавки получат украинцы

Пенсии в Украине будут повышаться запланировано в декабре 2020 года. Минимальные выплаты увеличатся до 1769 гривен. Также стоит ожидать прибавки тем, у кого нет стажа 30-35 лет и кто не получит доплат в сентябре.

Как рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир в эфире одного из украинских телеканалов, в декабре минимальная пенсия поднимется с 1712 гривен до 1769 гривен. Это связано с повышением минимального прожиточного минимума, пишет УНН.

"Это повышение пенсии получили те, кто имеет страховой стаж 30-35 лет, соответственно, женщины и мужчины. И у которых пенсия меньше 2000 грн. Соответственно, до 2000 у них было повышение. В декабре повышение прожиточного минимума с 1712 до 1769 гривен и, соответственно, та категория, которая повышение получила в сентябре, она не подпадает под это повышение в декабре, потому что это те, кто имеет меньше стаж. Помимо повышения минимальной пенсии. Кроме того, помимо повышения минимальной пенсии, соответственно, будет повышение надбавок и повышений, размер которых зависит от прожиточного минимума", - объяснил Шамбир.

Он добавил, что если пенсионер имеет надбавку, то она автоматически также повысится.

"Насколько минимальная пенсия повышается? С 1712 до 1769 грн. И если, например, участник боевых действий имеет надбавку к пенсии в размере 25% прожиточного минимума, то такое же соответствующее повышение он получит с декабря, то есть, 25% этого возрастет... расти будет и максимальная пенсия, потому что максимальная пенсия - 10 прожиточных минимумов. То есть, соответственно, с декабря она также возрастет", - дал разъяснение советник министра.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предостерегли о неприятном сюрпризе с пенсиями на карточку.

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