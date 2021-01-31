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Підвищуємо імунітет взимку: експерти назвали найкорисніший сон

Неділя 31 січня 2021 15:30
Підвищуємо імунітет взимку: експерти назвали найкорисніший сон
Лікар назвала самий корисний режим сну узимку (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Взимку особливо важливо дотримуватися певного режиму сну, через те, що недосип сильно знижує захисну реакцію організму. Є нічний проміжок, який допоможе не тільки відновити сили, але й підвищити свій імунітет в холодну пору року.

Як розповіла лікар-імунолог Ірина Кобцева у коментарі для Ivona, в зимовий час треба засипати якомога раніше і в ідеалі відхід до сну повинен бути не пізніше 22:00. Відповідно, ранковий підйом теж повинен бути раннім.

"Це пов'язано з тим, що світловий день впливає на активність гормонів, а вони своєю чергою мають вплив на всі системи організму, включаючи імунну. Тому людині важливо спати в той час, коли темно і прокидатися, коли світло. Це дозволить знизити рівень мелатоніну, який у денний час викликає слабкість", - пояснила фахівець.

Вона додала, що пізніше засипання вкрай негативно позначається на здоров'ї людини й може спровокувати доступність для інфекційних захворювань.

"Коли людина не спить до глибокої ночі, його організм стресує, що впливає на захисні властивості. Люди, які повноцінно і правильно сплять - краще себе і відчувають і менш схильні до інфекційних захворювань", - підкреслила лікар-імунолог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали несподівану звичку, що призводить до хвороб серця та інсульту.

А також розповідали про те, що медики назвали найбільш небезпечні для здоров'я ранкові звички.

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