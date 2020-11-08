Повышаем иммунитет: какие продукты нужно включить в рацион для профилактики простуд

Эксперты рассказали, какие продукты способны защитить организм во время сезона простуд
Врачи назвали самые эффективные продукты, которые нужны для профилактики простуды во время эпидемического сезона. Кроме пандемии коронавируса в Украине и во всем мире, сейчас наступил самый опасный сезон, так как люди болеют обычными простудами, вирусами и гриппом.
Медики назвали топ-7 продуктов, которые должны быть в любом рационе. Именно они помогут повысить иммунитет человека и послужат профилактикой во время сезона простуд. Об этом пишет издание Golos.ua.
Эти фрукты обладают волшебными свойствами и являются главным средством для профилактики простудных заболеваний. Также они очень эффективны при появлении первых симптомов. Основной компонент – это витамин С, он позволяет защитить организм от инфекций, вирусов и других возбудителей. Лучше всего регулярно есть лимоны, апельсины и грейпфруте. Также полезны натуральные соки.
Ученые доказали, что при простудных заболеваниях очень важно поддерживать нужное количество цинка в организме и нут прекрасно справляется с этой задачей. Разнообразить рацион можно с помощью таких блюд, как хумус, фалафель, гороховый суп или каша, или блюдами из отварного нута.
Еще один источник витамина С, который очень полезен для организма осенью и зимой. Найти свежие ягоды в этот период сложно, но прекрасно подойдет замороженная клубника, который можно заранее заготовить. Ее можно использовать как в целом виде, так и сделать эти ягоды добавкой в смузи, салаты, чай или выпечку.
Практически все орехи полезны для организма, но самые важные для профилактики те, в которых содержится большое количество цинка. В миндале его много, а также в этих орехах есть необходимые питательные вещества, которые помогают улучшить настроение, они защищают от гриппа, простуды и добавляют сил и уверенность в себе.
Медики постоянно спорят по поводу эффективности чеснока при простудных заболеваниях или профилактики. Дело в том, что в нем много антиоксидантов и микроэлементов, которые помогают справиться организму с признаками надвигающегося насморка и препятствуют блокировке верхних дыхательных путей.
Еще один острый продукт, который очень важен в ежедневном рационе. Он отлично справляется с зачатками простудных заболеваний и помогает снизить первые проявления болезни. Особенно хорошо с этим справляются острые виды перца. В красном и остром перце чили содержится витамин С.
Наши предки не зря считали куриный бульон панацеей от любой простуды. Благодаря обычному куриному бульону уходит воспаление, болезненность, снижается проявление первых симптомов простуды. В состав бульона обязательно нужно включить чеснок, морковь и сельдерей – и тогда этот чудо-суп поможет побыстрее справиться с ухудшением самочувствия.
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