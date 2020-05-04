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Повторное заражение коронавирусом: в ВОЗ сделали заявление

STYLERКоронавирус    04.05.2020 - 09:42
Повторное заражение коронавирусом: в ВОЗ сделали заявление
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

В ВОЗ ответили на вопрос, можно ли коронавирусом заболеть снова вскоре после выздоровления

Коронавирус COVID-19 может показывать положительный результат через несколько недель после негативной реакции у ряда пациентов. Медики некоторое время подозревали, что инфекция может возвращаться в организм. Недавно в ВОЗ расставили все точки над "і", сделав заявление о повторном заражении коронавирусом.

По словам главы подразделения ВОЗ по новым болезням Марии Ван Керхове, положительный результат на COVID-19 дает вовсе не повторное инфицирование, а отмершие клетки легких.

Отметим, что такое громкое заявление о вторичном заражении коронавирусом, сделала Южная Корея, где лабораторно подтвердился коронавирус у более 2% излечившихся пациентов.

Мария Ван Керхове говорит, что такой положительный результат не может говорить о том, что коронавирус "возродился" или вновь попал в организм человека.

"Когда легкие выздоравливают, остаются мертвые клетки, которые во время тестирования показывают положительную реакцию. Это не свидетельствует об инфекционном вирусе, это не реинфекция, это не реактивация, это фактически часть процесса выздоровления", - объяснила она.

Вместе с тем, медик подчеркнула, что наличие антител в организме вовсе не может означать, что у человека иммунитет против повторного заражения. И если он есть, как долго защита будет работать. Пока этот вопрос является предметом изучения ученых со всего мира.

Ранее мы писали, что коронавирус, по мнению некоторых медиков и врачей может вызывать необратимые повреждения организма.

Также сообщалось, что ученые назвали необычный способ, как предупредить тяжелый осложнения и снизить летальность от коронавируса.

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