ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Повторне зараження коронавірусом: у ВООЗ зробили заяву

STYLERКоронавірус    04.05.2020 - 09:42
Повторне зараження коронавірусом: у ВООЗ зробили заяву
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

У ВООЗ відповіли на питання, чи можна коронавірусом захворіти знову незабаром після одужання

Коронавірус COVID-19 може показувати позитивний результат через кілька тижнів після негативної реакції у ряду пацієнтів. Медики деякий час підозрювали, що інфекція може повертатися в організм. Нещодавно у ВООЗ розставили всі крапки над "і", зробивши заяву про повторне зараження коронавірусом.

За словами глави підрозділу ВООЗ з новим хвороб Марії Ван Керхове, позитивний результат на COVID-19 дає зовсім не повторне інфікування, а відмерлі клітини легенів.

Зазначимо, що таку гучну заяву про вторинне зараження коронавірусом, зробила Південна Корея, де лабораторно підтвердився коронавірус у понад 2% тих пацієнтів, що вилікувалися.

Марія Ван Керхове каже, що такий позитивний результат не може говорити про те, що коронавірус "відродився" або знову потрапив в організм людини.

"Коли легені одужують, залишаються мертві клітини, які під час тестування показують позитивну реакцію. Це не свідчить про інфекційний вірус, це не реінфекція, це не реактивація, це фактично частина процесу одужання", - пояснила вона.

Разом з тим, медик зазначила, що наявність антитіл в організмі зовсім не може означати, що у людини імунітет проти повторного зараження. І якщо він є, як довго захист буде працювати. Поки що це питання є предметом вивчення науковців з усього світу.

Раніше ми писали, що коронавірус, на думку деяких медиків і лікарів може викликати незворотні пошкодження організму.

Також повідомлялося, що вчені назвали незвичайний спосіб попередити важке ускладнення і знизити летальність від коронавіруса.

В Одесі про карантин не чули: з'явилося відео з травневих свят Китай намагався приховати помилку з коронавірусом, - Трамп
Новини України Коронавірус
Lite
On Top