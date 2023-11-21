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Повторила образ Мерилін Монро. Леся Нікітюк стала блондинкою (фото)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк перевтілилася у легенду Голлівуду - блондинку Мерилін Монро. Відповідні світлини вона опублікувала у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Леся Нікітюк повторила образ Мерилін Монро

На сексуальних знімках Леся з'явилася у пікантному вбранні з білявим волоссям у стилі Мерилін.

Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Свій образ вона доповнила локонами й макіяжем з червоними губами.

"Mood", - підписала англійською пост білявка, що у перекладі значить "настрій".

Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фани у захваті

Прихильники ведучої "Хто зверху?" засипали її компліментами, зазначивши, що їй дуже пасує такий колір волосся.

  • Десь плаче Притула
  • Українська Мерлін Леся найкраща
  • Леся Іванівна, ну я в шоці
  • Вона набагато sexy ніж Мерлін Монро
  • Всьо! Не передівайся! Так і ходи! Белііінннн, яка класна, аж собі захотілось так замутити

Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу показала гарячі фото, але її захейтили за надмірну відвертість.

Також акторка Марго Роббі показала, як носити костюм від українського бренду.

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