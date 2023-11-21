Повторила образ Мерилін Монро. Леся Нікітюк стала блондинкою (фото)

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк перевтілилася у легенду Голлівуду - блондинку Мерилін Монро. Відповідні світлини вона опублікувала у своїх соцмережах.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
На сексуальних знімках Леся з'явилася у пікантному вбранні з білявим волоссям у стилі Мерилін.
Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Свій образ вона доповнила локонами й макіяжем з червоними губами.
"Mood", - підписала англійською пост білявка, що у перекладі значить "настрій".
Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Прихильники ведучої "Хто зверху?" засипали її компліментами, зазначивши, що їй дуже пасує такий колір волосся.
Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
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