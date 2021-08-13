Эти повседневные привычки провоцируют развитие диабета: от чего стоит отказаться

Диабет часто бывает наследственной болезнью. Однако медики отмечают, что это заболевание можно и приобрести и виной тому стают пагубные привычки, неправильное питание и халатное отношение к собственному здоровью.

Врачи назвали повседневные привычки, которые способствуют развитию диабета и объяснили, от чего стоит отказаться. Об этом информирует Cursorinfo.

Одной из таких привычек исследователи назвали отказ от кофе. Этот напиток может нежелательно сказываться на метаболических процессах организма и не всегда благоприятно влияет на нервную и сердечную систему. Однако ученые утверждают, что одна или две чашки кофе в день не вредны, а наоборот – такая привычка может снизить вероятность развития диабета.

А вот любовь к фаст-фуду вредна во всех своих проявлениях. Кроме того, что такая еда ведет к ожирению и негативно сказывается на работе многих органов, она еще и способствует повышению уровня висцерального жира. Именно эти накопления приводят к появлению лишнего веса, к сердечно-сосудистым заболеваниям и сильно снижают чувствительность организма к инсулину.

Дефицит витамина D может спровоцировать развитие диабета. И получать этот витамин нужно не только из пищи, но и во время прогулок на солнышке. Врачи рекомендуют обязательно выходить из дома и принимать хотя непродолжительные солнечные ванны, чтобы улучшить функционирование поджелудочной железы.