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Ці повсякденні звички провокують розвиток діабету: від чого варто відмовитися

Автор: Анна Шиканова

Діабет часто буває спадковою хворобою. Однак медики відзначають, що це захворювання можна і придбати й виною тому стають згубні звички, неправильне харчування і недбале ставлення до власного здоров'я.

Лікарі назвали повсякденні звички, які сприяють розвитку діабету і пояснили, від чого варто відмовитися. Про це інформує Cursorinfo.

Однією з таких звичок дослідники назвали відмову від кави. Цей напій може небажано позначатися на метаболічних процесах організму і не завжди сприятливо впливає на нервову і серцеву систему. Однак вчені стверджують, що одна або дві чашки кави в день не шкідливі, а навпаки – така звичка може знизити ймовірність розвитку діабету.

А ось любов до фаст-фуду шкідлива у всіх своїх проявах. Крім того, що така їжа веде до ожиріння і негативно позначається на роботі багатьох органів, вона ще й сприяє підвищенню рівня вісцерального жиру. Саме ці накопичення призводять до появи зайвої ваги, до серцево-судинних захворювань і сильно знижують чутливість організму до інсуліну.

Дефіцит вітаміну D може спровокувати розвиток діабету. І отримувати цей вітамін потрібно не тільки з їжі, але і під час прогулянок на сонечку. Лікарі рекомендують обов'язково виходити з дому і приймати, хоча б нетривалі сонячні ванни, щоб поліпшити функціонування підшлункової залози.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали основні симптоми діабету першого типу.

А також розповідали про те, що названі маловідомі ознаки діабету і підвищеного цукру.

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