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Повня у січні 2023 переверне життя цих знаків Зодіаку: хто щасливчики

Гороскоп на першу повню 2023 року (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 7 січня 2023 розповість, на які знаки Зодіаку чекають зміни завдяки першій повні у знаку Рака, яка саме станеться на Різдво Христове за юліанським календарем.

Про це пише Chasdiy.

Близнюки

7 січня у Близнюків очікується насичений день. Так що встаньте раніше, не шкодуйте сил і емоцій і в жодному разі не відмовляйтеся від пропозицій. Навіть найбільш трудомістких.

Ваша активність точно принесе вам успіх в цей день!

Рак

Раки під час першої повні 2023 року повинні будуть слідувати порадам інтуїції, яка підкаже вам, як краще діяти. І справді, ваше шосте почуття виявиться сильнішим за розум.

Астрологи радять не ігнорувати попередження інтуїції, щоб не наробити лиха.

Козеріг

Козерогам потрібно буде використати всі можливості, які вони мають. Адже зірки подарують вам багато шансів.

Якщо діятимете впівсили, результат виявиться не просто слабким, а провальним.

Водолій

7 січня Водоліям потрібно буде ухвалити якесь важливе рішення. Воно, можливо, змінить все ваше життя, так що не рубайте з плеча, але і не будьте малодушними.

Астрологи радять діяти впевнено, однак обережно.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку розбагатіють в січні 2023 року.

Крім того астрологи розповіли, в чому особливість повні у Раку.

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