RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полнолуние в январе 2023 года перевернет жизнь этих знаков Зодиака: кто счастливчики

Гороскоп на первое полнолуние 2023 года (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 7 января 2023 года расскажет, какие знаки Зодиака ждут изменения благодаря первому полнолунию в знаке Рака, которое как раз произойдет на Рождество Христово по юлианскому календарю.

Об этом пишет Chasdiy.

Близнецы

7 января у Близнецов ожидается насыщенный день. Так что встаньте раньше, не жалейте сил и эмоций и ни в коем случае не отказывайтесь от предложений. Даже наиболее трудоемких.

Ваша активность точно принесет вам удачу в этот день!

Рак

Раки во время первого полнолуния 2023 года должны будут следовать советам интуиции, которая подскажет вам, как лучше действовать. И действительно, ваше шестое чувство окажется сильнее разума.

Астрологи советуют не игнорировать предупреждение интуиции, чтобы не натворить бед.

Козерог

Козерогам нужно будет использовать все возможности, которые у них есть. А ведь звезды подарят вам много шансов.

Если будете действовать вполсилы, результат окажется не просто слабым, а провальным.

Водолей

7 января Водолеям нужно будет принять какое-нибудь важное решение. Оно, возможно, изменит всю вашу жизнь, так что не рубите с плеча, но и не будьте малодушны.

Астрологи советуют действовать уверенно, но осторожно.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака разбогатеют в январе 2023 года.

Кроме того астрологи рассказали, в чем особенность полнолуния в Раке.

Читайте РБК-Украина в Google News
астрологГороскоп