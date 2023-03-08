Повня принесе кардинальні зміни цим знакам Зодіаку: на кого точно чекає успіх

Гороскоп на початок березня попереджає про кардинальні зміни в житті кількох знаків Зодіаку відразу після Повного місяця. З'являться абсолютно нові можливості та приплив енергії, який дозволить здійснити заповітні бажання або розпочати рух у новому напрямку.

Діва

Якщо ви народилися під цим знаком, то незабаром відчуєте приплив потужної енергії. Вам почне здаватися, що для вас немає нічого неможливого і ви навіть можете змусити Землю крутитись у зворотному напрямку. А це означає, що настав час діяти, ризикувати та не бояться змін.

Доля приготувала вам сюрпризи, які відбуватимуться у період спадного Місяця – до 20 березня. Ви можете знайти старого друга, отримати невелику суму грошей, про яку давно забули. Якщо нещодавно кудись вкладали – отримаєте перший прибуток.

Скорпіон

Потужний сплеск енергії уготований Скорпіонам у цей Повний місяць. Це подіє на ваш організм як засіб, що очистить тіло та розум. І саме процес підготує вас до змін, які вже на порозі.

Протягом найближчих днів ви зіткнетеся з низкою подій, які почнуть розвертатися з запаморочливою швидкістю. Не лякайтеся, Всесвіт надішле вам знаки, які приведуть вас до успіху. Довіртеся своїй інтуїції і йдіть туди, куди він вас підштовхує. Є шанс отримати сюрприз, який зігріє ваше серце.

Стрілець

Повний місяць принесе вам на початку березня спокій і легкість. Однак будьте обережними, є ризик невеликого конфлікту з другою половинкою. Не поспішайте, не приймайте рішення поспіхом, все дуже швидко вщухне.

А ви зможете зосередитись не лише на своїх фінансах, а й на своїй кар'єрі. У березні у вас є всі шанси досягти прогресу та здійснити найамбіційніші мрії. Просто наберіться терпіння, щоб не захлинутися емоціями.