Полнолуние принесет кардинальные перемены этим знакам Зодиака: кого точно ждет успех

Гороскоп на начало марта предупреждает о кардинальных переменах в жизни нескольких знаков Зодиака сразу после Полнолуния. Появятся совершенно новые возможности и прилив энергии, который позволит осуществить заветные желания или начать движение в новом направлении.

Дева

Если вы родились под этим знаком, то совсем скоро почувствуете прилив мощной энергии. Вам начнет казаться, что для вас нет ничего невозможного и вы даже можете заставит Землю крутиться в обратном направлении. А это значит, что пришло время действовать, рисковать и не боятся перемен.

Судьба приготовила вам сюрпризы, которые будут происходить в период убывающей Луны - до 20 марта. Вы можете найти старого друга, получить небольшую сумму денег, о которой давно забыли. Если недавно куда-то вкладывали - получите первую прибыль.

Скорпион

Мощный всплеск энергии уготовлен Скорпионам в это Полнолуние. Это подействует на ваш организм как очищающее средство для тела и разума. И именно процесс подготовит вас к тем изменениям, которые уже на пороге.

В течении ближайших дней вы столкнетесь с чередой событий, которые начнут разворачиваться с головокружительной скоростью. Не пугайтесь, Вселенная пошлет вам знаки, которые приведут вас к успеху. Доверьтесь своей интуиции и идите туда, куда она вас подталкивает. Есть шанс получить сюрприз, который согреет ваше сердце.

Стрелец

Полнолуние принесет вам в начале марта спокойствие и легкость. Однако будьте осторожны, есть риск небольшого конфликта со второй половинкой. Не торопитесь, не принимайте решение в спешке, все очень быстро утихнет.

А вы сможете сосредоточиться не только на своих финансах, но и на своей карьере. В марте у вас есть все шансы добиться прогресса и осуществить самые амбициозные мечты. Просто наберитесь терпения, чтобы не захлебнуться эмоциями.