Повня і день спокус. Що обіцяє астропрогноз на вівторок, 14 січня

Прогноз астропогоди на 14 січня

"Після 16:47 можливі відвідування перукарні. Кризовий, стресовий для організму період. О 00:27 за київським часом відбудеться точна фаза Повні, яку жінки відчувають гостріше за чоловіків", - розповіла Соловйова.

Також вона дала наступні поради:

не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему

не потрібно сумувати та впадати у розпач

не можна піддаватися навіюванню, лінуватися

утримайтесь від сексуальних практик

порушення рекомендацій дня призведе до погіршення здоров’я

самоконтроль ослаблений, інстинкти зашкалюють, можливі нерозумні вчинки

за швидкоплинною насолодою може прийти розчарування

головна спокуса - відчуття влади над людьми

необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну

терпіння та миролюбство – основний девіз дня

завершуйте розпочаті раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги.

Гороскоп на 14 січня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на вівторок

14 січня - день Марсу, планети активності, фізичної сили, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів. Ця планета нині перебуває у знаку Рака - одному з несприятливих для неї. Там вона Марс буде де до 18 квітня 2025 року.

Астролог нагадала, що цей період особливо відчують на собі Тельці (які народилися з 7 до 20 травня), Діви (які народилися з 9 до 22 вересня), Скорпіони (які народилися з 9 до 22 листопада) та Риби (які народилися з 7 до 20 березня). А уважними слід бути Овнам (які народилися з 6 до 19 квітня), Ракам (які народилися з 8 до 22 липня), Терезам (які народилися з 10 до 23 жовтня) та Козерогам (які народилися з 7 до 19 січня).

"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем. Не пораньте інших навіть словом, не переглядайте агресивний контент. Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі", - радить Соловйова.

Також вона нагадала, що Юпітер нарешті завершуватиме перебування у руйнівному градусі Близнюків, але 14 січня він все ще буде там. Тому будьте обережними сі справами, в яких вас можуть обдурити.