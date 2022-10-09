Повний місяць у жовтні 2022: яку загрозу він несе та що робити не можна
Повний місяць у жовтні 2022 року відбудеться у знаку Овна. У найближчу добу можуть бути неоднозначні ситуації, конфлікти та схильність до необдуманого ризику.
Коли відбудеться повний місяць у жовтні та що робити не слід - читайте в матеріалі нижче.
Жовтнева повня або як її ще називають Місяць Мисливця, відвідає нас увечері 9 жовтня, о 23:55 за київським часом. Під впливом повного Місяця опиниться недільний вечір та весь понеділок, 10 жовтня.
У найближчу добу очікується несприятливий період для розв'язання проблем, великих покупок, укладання угод та хірургічних операцій.
У людей може виникнути спрага до змін, кардинальних рішень, зміни активності. Рішучість виявляти можна, але лише у важливих справах без особливого ризику. Можуть виникнути перепони на шляху до досягнення мети та доведеться відкладати розв'язання задачі на потім.
Що не можна робити в Повний місяць у жовтні
Найближчої доби варто виключити надмірні фізичні та психологічні навантаження. Відпочинок має бути спокійним та розміреним. Зайве навантаження може зашкодити здоров'ю та вивести з рівноваги. Не варто перевантажувати себе у залі, піднімати важке, рухати шафи та робити перестановку.
Не варто також з'ясовувати стосунки та проводити серйозні розмови про майбутнє. Сварки у цей день можуть виявитися затяжними, а в деяких випадках – призвести до погіршення стосунків та розриву.
Постарайтеся не переходити на особистості, не використовувати образи, а з близькими виявіть терпіння та шукайте компроміси. Не вплутуйте в суперечки з малознайомими людьми або в конфлікти в громадських місцях.
Також не варто 9-10 жовтня:
- Брати та давати в борг
- Починати нові справи
- Здійснювати незаплановані покупки
- Виконувати фізичну роботу на городі чи в будинку
- Приймати необдумані рішення
- Ризикувати в будь-якій сфері та ситуації
Що можна робити в Повний місяць у жовтні
Корисними у цей день стануть водні процедури - сходіть у басейн, поваляйтеся у ванні, побудьте трохи довше під душем. Вода допоможе знизити негативний вплив, позбавить негативних емоцій та бажання ризикнути на рівному місці.
Цей день можна провести на самоті й зайнятися медитацією чи роздумами. У великих компаніях існує ризик конфліктів. Постарайтеся відпочити та відновити сили.
Займіться складанням планів на майбутнє, визначтеся зі своїми цілями та бажаннями, розставте пріоритети та розкрийте свою індивідуальність.
До речі, раніше ми писали про те, які дати у жовтні будуть небезпечними, а які – сприятливими.
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