Повний місяць у жовтні 2022: яку загрозу він несе та що робити не можна

Повний місяць у жовтні 2022 року відбудеться у знаку Овна. У найближчу добу можуть бути неоднозначні ситуації, конфлікти та схильність до необдуманого ризику.

Коли відбудеться повний місяць у жовтні та що робити не слід - читайте в матеріалі нижче.

Жовтнева повня або як її ще називають Місяць Мисливця, відвідає нас увечері 9 жовтня, о 23:55 за київським часом. Під впливом повного Місяця опиниться недільний вечір та весь понеділок, 10 жовтня.

У найближчу добу очікується несприятливий період для розв'язання проблем, великих покупок, укладання угод та хірургічних операцій.

У людей може виникнути спрага до змін, кардинальних рішень, зміни активності. Рішучість виявляти можна, але лише у важливих справах без особливого ризику. Можуть виникнути перепони на шляху до досягнення мети та доведеться відкладати розв'язання задачі на потім.

Що не можна робити в Повний місяць у жовтні

Найближчої доби варто виключити надмірні фізичні та психологічні навантаження. Відпочинок має бути спокійним та розміреним. Зайве навантаження може зашкодити здоров'ю та вивести з рівноваги. Не варто перевантажувати себе у залі, піднімати важке, рухати шафи та робити перестановку.

Не варто також з'ясовувати стосунки та проводити серйозні розмови про майбутнє. Сварки у цей день можуть виявитися затяжними, а в деяких випадках – призвести до погіршення стосунків та розриву.

Постарайтеся не переходити на особистості, не використовувати образи, а з близькими виявіть терпіння та шукайте компроміси. Не вплутуйте в суперечки з малознайомими людьми або в конфлікти в громадських місцях.

Також не варто 9-10 жовтня:

Брати та давати в борг

Починати нові справи

Здійснювати незаплановані покупки

Виконувати фізичну роботу на городі чи в будинку

Приймати необдумані рішення

Ризикувати в будь-якій сфері та ситуації

Що можна робити в Повний місяць у жовтні

Корисними у цей день стануть водні процедури - сходіть у басейн, поваляйтеся у ванні, побудьте трохи довше під душем. Вода допоможе знизити негативний вплив, позбавить негативних емоцій та бажання ризикнути на рівному місці.

Цей день можна провести на самоті й зайнятися медитацією чи роздумами. У великих компаніях існує ризик конфліктів. Постарайтеся відпочити та відновити сили.

Займіться складанням планів на майбутнє, визначтеся зі своїми цілями та бажаннями, розставте пріоритети та розкрийте свою індивідуальність.