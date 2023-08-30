Повний місяць у серпні стане особливим для чотирьох знаків Зодіаку

Телець

У вас почнеться зовсім новий розділ у житті й для цього доведеться дуже уважно поставитися до свого оточення. Саме в повний місяць варто переглянути список тих, хто знаходиться поряд з вами. Перегляньте, кого вважаєте друзями. Відфільтруйте списки друзів як онлайн, так і у реальному житті.

Для вас цей Повний місяць стане обнадійливим, і можливо настав час відпустити накладені на себе обмеження і втілити в життя найекстравагантніші цілі.

Лев

Повня стане для вас емоційними американськими гірками, доведеться проводити духовну та ментальну інвентаризацію. Може статися дуже серйозний поворот подій, який торкнеться одразу двох сфер - романтичної та фінансової.

Можливо, ви візьмете на себе відповідальність за якесь грошове питання, яке давно назрівало. Перегляньте інвестиції та свої фінансові цілі.

Діва

Ви, напевно, помітили деяку напруженість в особистих стосунках. Сприймайте цю Повню як нагадування, що потрібно залишатися сильними, поки ви долаєте труднощі та тримаєте негативні емоції під контролем.

Ви відчуєте, що ваші очікування не справджуються і вас здолали невисловлені почуття, які знаходяться прямо на поверхні. Щоб впоратися з ситуацією, вам варто відключити свій аналітичний розум, оскільки він не дозволяє рухатися вперед.

Риби

Будьте готові до того, що Повний місяць завдасть кількох ударів по вашій самооцінці й ви кинете виклик самому собі. Вам потрібно розвивати такі якості як терпіння та витримка, а ще пам'ятати, що не все і завжди виходить із першого разу.

Будь-яка внутрішня робота, яку ви почнете над собою у цей період, допоможе вам спрямувати своє майбутнє у потрібному напрямку.