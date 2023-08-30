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Полнолуние в августе станет особенным для четырех знаков Зодиака

Для кого из знаков Зодиака Полнолуние станет особенным периодом (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на последние дни лета обещают мощные изменения нескольким представителям зодиакального созвездия. Кроме ретроградных Меркурия и Венеры, влиять на многие ситуации будет еще и августовское "дополнительное" Полнолуние.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых конец августа станет очень важным и значимым периодом. Об этом сообщает Bustle.

Телец

У вас начнется совершенно новая глава в жизни и для этого придется очень внимательно отнестись к своему окружению. Именно в полнолуние стоит пересмотреть список тех, кто находится рядом с вами. Пересмотрите, кого считаете друзьями. Отфильтруйте списки друзей как онлайн, так и в реальной жизни.

Для вас это Полнолуние станет обнадеживающим, и возможно пришло время отпустить наложенные на себя ограничения и воплотить в жизнь самые экстравагантные цели.

Лев

Полнолуние станет для вас эмоциональными американскими горками, придется проводить духовную и ментальную инвентаризацию. Может произойти очень серьезный поворот событий, который коснется сразу двух сфер - романтической и финансовой.

Возможно, вы возьмете на себя ответственность за какой-то денежный вопрос, который давно назревал. Пересмотрите инвестиции и свои финансовые цели.

Дева

Вы наверняка заметили некоторую напряженность в личных отношениях. Воспринимайте это Полнолуние как напоминание, что нужно оставаться сильными, пока вы преодолеваете трудности и держите негативные эмоции под контролем.

Вы почувствуете, что ваши ожидания не сбываются и вас одолели невысказанные чувства, которые находятся прямо на поверхности. Чтобы справиться с ситуацией, вам стоит отключить свой аналитический ум, так как он не позволяет двигаться вперед.

Рыбы

Будьте готовы к тому, что Полнолуние нанесет несколько ударов по вашей самооценке и вы бросите вызов самому себе. Вам нужно развивать такие качества как терпение и выдержка, а еще помнить, что не все и всегда получается с первого раза.

Любая внутренняя работа, которую вы начнете над собой в этот период, поможет вам направить свое будущее в нужном направлении.

Кстати, ранее мы писали, что ждет каждый знак Зодиака в период Ретроградного Меркурия.

А также мы рассказывали, какие важные события произойдут в жизни каждого знака Зодиака в сентябре.

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