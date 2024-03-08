"Повністю заніміли кінцівки": відомий співак відверто розповів про боротьбу з алкоголізмом

Відомий співак MELOVIN, який брав участь у Нацвідборі на цьогорічне Євробачення, розповів, як та коли зумів перебороти алкогольну залежність. За словами артиста, він не п'є вже десять місяців.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Меловін розповів у новому інтерв'ю Олексію Суханову, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

Як розповів співак, він кинув пити після того, як дізнався про свій діагноз. Втім, не одразу. Спочатку він зневірився та нехтував усіма порадами лікарів.

"Я захворів, я дізнався про все випадково. Я тоді почав страждати на надлишкову вагу і не розумів, що саме відбувається. Тому що алкоголь-алкоголем, але я не заїдав великою кількістю їжі і взагалі не страждав на якісь прям такі харчові нездорові звички. У мене більш-менш був раціон нормальним", - пригадав артист.

"Так, я щось собі дозволяв, але я просто пухнув-пухнув, пішов в клініку зробити аналіз крові, хотів собі видалити дурні комки Біша жирові. Думаю, ну раз ніде не худну, то треба в обличчі все зробити красиво", - додав він.

Меловін розповів про боротьбу з алкоголізмом (скріншот)

Перед операцію співак здав аналіз, потім його викликав до себе лікар. Він запропонував артисту перевірити печінку, адже побачив у результатах аналізів високі показники. Вже тоді Меловін вперше почув, що у нього може бути діабет.

"Я йду перевіряти свій організм, повністю чекап проходити. І розумію, що все. Або я зараз щось роблю із собою або нічого не роблю. І що я зробив? Я продовжив вживати далі алкоголь", - зізнався співак.

Він пояснив, що тоді був у відчаї, адже у 26 років він не думав, що почує такий діагноз. Меловін дізнався, що у нього ще й хвороба печінки, яка може перерости у цироз. Він не зміг впоратися з емоціями та не кинув пити.

"Я продовжив вживати алкоголь до моменту, коли мені не стало погано, дуже погано, в тверезому стані. І коли в мене у тверезому стані заніміли кінцівки повністю і дуже сильно кололи..." - пригадав MELOVIN.

Тоді він знову зателефонував лікарю, повторно здав усі аналізи й дізнався, що в нього вже не преддіабет, а саме діабет. І після цього співак повністю відмовився від алкоголю і вже 10 місяців живе без нього.