Повністю безлюдні пляжі: як зараз виглядає окупована Кирилівка

На ролику видно, що бази відпочинку і сам берег моря перебувають у запустінні.

Про початок літнього сезону чи хоча б підготовки до нього взагалі не йдеться. Попри сонце та ясну погоду, навіть співробітники закладів на пляжі не запустили роботу.

Очевидно, у селищі залишилися власники і працівники нерухомості, які до вторгнення РФ в Україну заробляли на життя, зустрічаючи туристів на своїх об’єктах. Однак, свою роботу вони навряд чи розпочнуть.

Окупанти забрали у Кирилівки спосіб життя і дали на заміну лише пропагандистські білборди з фразами про "Росію, яка тут назавжди" та "братський народ".

Як виглядає окупована Кирилівка (скриншот)

До вторгнення Росії багато жителів Запоріжжя та області поспішали у Кирилівку з весни, навіть на початок травня. Протягом сезону кількість людей тут збільшувалася настільки, що на деяких пляжах було ніде сісти.

Одна, зараз селищу доводиться переживати важкі часи, чекаючи деокупації, щоб потім повернутися до звичного життя.