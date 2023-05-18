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Полностью безлюдные пляжи: как сейчас выглядит оккупированная Кирилловка

Как выглядит оккупированная Кирилловка (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В середине-конце мая обычно начинается сезон на всех побережьях Черного и Азовского морей. Однако исключением стали пляжи, которые временно оккупировали российские войска. В частности, опустошенными будут пляжи Кирилловки в Запорожской области.

Видео оттуда опубликовал военный и блоггер Анатолий Штефан в Telegram.

На ролике видно, что базы отдыха и сам берег моря находятся в запустении.

О начале летнего сезона или хотя бы подготовки к нему вообще речь не идет. Несмотря на солнце и ясную погоду даже сотрудники заведений на пляже не запустили работу.

Очевидно, в поселке остались владельцы и работники недвижимости, которые до вторжения РФ в Украину зарабатывали на жизнь, встречая туристов на своих объектах. Однако свою работу они вряд ли начнут.

Оккупанты забрали у Кирилловки образ жизни и дали на замену только пропагандистские билборды с фразами о "России, которая здесь навсегда" и "братский народ".

Как выглядит оккупированная Кирилловка (скриншот)

До вторжения России многие жители Запорожья и области спешили в Кирилловку с весны, даже до начала мая. В течение сезона количество людей здесь увеличивалось настолько, что на некоторых пляжах было негде сесть.

Одна сейчас поселку приходится переживать трудные времена, ожидая деоккупации, чтобы потом вернуться к привычной жизни.

Ранее мы сообщали, что неподалеку от оккупированной Кирилловки разбился российский вертолет.

Также мы писали, как выглядит коса Пересыпь в Кирилловке с приходом "русского мира".

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пляжокупанціяКирилловка