Полностью безлюдные пляжи: как сейчас выглядит оккупированная Кирилловка

На ролике видно, что базы отдыха и сам берег моря находятся в запустении.

О начале летнего сезона или хотя бы подготовки к нему вообще речь не идет. Несмотря на солнце и ясную погоду даже сотрудники заведений на пляже не запустили работу.

Очевидно, в поселке остались владельцы и работники недвижимости, которые до вторжения РФ в Украину зарабатывали на жизнь, встречая туристов на своих объектах. Однако свою работу они вряд ли начнут.

Оккупанты забрали у Кирилловки образ жизни и дали на замену только пропагандистские билборды с фразами о "России, которая здесь навсегда" и "братский народ".

Как выглядит оккупированная Кирилловка (скриншот)

До вторжения России многие жители Запорожья и области спешили в Кирилловку с весны, даже до начала мая. В течение сезона количество людей здесь увеличивалось настолько, что на некоторых пляжах было негде сесть.

Одна сейчас поселку приходится переживать трудные времена, ожидая деоккупации, чтобы потом вернуться к привычной жизни.