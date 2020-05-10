Что повлияло на решение? Меган Маркл откровенно рассказала, почему отказалась от титула

Меган и Гарри вместе с журналистами Каролин Дуранд и Омидом Скоби написали автобиографию, которая поможет узнать больше об их личной жизни. В ней будет подробно рассказано, что повлияло на решение пары снять с себя все полномочия старших членов королевской семьи.

Книга "В поисках свободы" выйдет 11 августа, она уже заняла первое место в чартах предварительного заказа. Это честный портрет уверенной, влиятельной и дальновидной пары, которая не побоялась нарушить традиции и избрала собственный путь, вдали от внимания публики.

Книга также расскажет, как зарождался роман между актрисой и британским принцем. В качестве обложки выбран кадр счастливых супругов, сделанный в октябре 2018 года, когда они впервые посетили свое одноименное графство.

После переезда из Великобритании супружеская пара стала жить в Лос-Анджелесе. Сейчас они строго соблюдают самоизоляцию и наслаждаются временем, проведенным с сыном Арчи.

Напомним, что Меган Маркл давно "прославилась" своими выходками. В книге Тома Куинна "Кенсингтонский дворец: интимные мемуары от королевы Марии до Меган Маркл" говорится о том, что однажды Меган накричала на помощников Кейт Миддлтон.

В книге также говорится о том, что Маркл хотела быть похожей на "народную принцессу" Диану, но при этом она также желала, чтобы люди беспрекословно ей подчинялись и не перечили.

Мы также писали, что Меган Маркл раскритиковали за опрометчивое решение.