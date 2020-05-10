Що вплинуло на рішення? Меган Маркл відверто розповіла, чому відмовилася від титулу

Меган і Гаррі разом з журналістами Каролін Дуранд та Омідом Скобі написали автобіографію, яка допоможе дізнатися більше про їх особисте життя. У ній буде детально розказано, що вплинуло на рішення пари зняти з себе всі повноваження старших членів королівської сім'ї.

Книга "У пошуках свободи" вийде 11 серпня, вона вже зайняла перше місце в чартах попереднього замовлення. Це чесний портрет впевненої, впливової та далекоглядної пари, яка не побоялася порушити традиції і обрала власний шлях, подалі від уваги публіки.

Книга також розповість, як зароджувався роман між актрисою і британським принцом. В якості обкладинки вибраний кадр щасливого подружжя, зроблений в жовтні 2018 року, коли вони вперше відвідали своє однойменне графство.

Після переїзду з Великобританії подружня пара почала жити в Лос-Анджелесі. Зараз вони строго дотримуються самоізоляції та насолоджуються часом, проведеним з сином Арчі.

Нагадаємо, що Меган Маркл давно "прославилась" своїми витівками. У книзі Тома Куїнна "Кенсінгтонський палац: інтимні мемуари від королеви Марії до Меган Маркл" йдеться про те, що одного разу Меган накричала на помічників Кейт Міддлтон.

У книзі також йдеться про те, що Маркл хотіла бути схожою на "народну принцесу" Діану, але при цьому вона також бажала, щоб люди беззаперечно їй підпорядковувалися й не заперечували.

Ми також писали, що Меган Маркл розкритикували за необачне рішення.