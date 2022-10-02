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В воздушном бою погиб летчик-герой, полковник ВСУ "Дед". Он руководил бригадой "Призрак Киева"

Новина українською →
Воскресенье 02 октября 2022 17:52
В воздушном бою погиб летчик-герой, полковник ВСУ "Дед". Он руководил бригадой "Призрак Киева" Коллаж РБК-Украина: защищая небо Украины погиб в бою летчик ВСУ Михаил "Дед" Матюшенко
Автор: Владимир Костырин

В небе над Черным морем при выполнении боевого задания в воздушном бою с российскими оккупантами, защищая Украину, героически погиб прославленный военный летчик, полковник ВСУ Михаил Матюшенко с позывным "Дед".

Об этом 2 октября сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук на странице в Facebook.

Михаил Юрьевич проживал в Буче. Мастерски управляя многими типами военных и гражданских самолетов, служил в разных воинских частях, был руководителем одной из украинских авиакомпаний.

Матюшенко имел активную гражданскую позицию, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка.

"Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко - позывной "Дед" - передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: "Призрак Киева" возглавлял летчик из Бучи", - рассказали в мэрии.

После того как Матюшенко стал руководить 40-й бригадой тактической авиации "Киевский призрак", она не несла потери в воздухе.

Как рассказывали побратимы Матюшенко об одном из эпизодов воздушных сражений, в одну из ночей "Дед" бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на два Су-30, и захватчики отступили.

Впоследствии Михаил Юрьевич принял решение усилить южный и восточный фронты.

В воздушном бою погиб летчик-герой, полковник ВСУ &quot;Дед&quot;. Он руководил бригадой &quot;Призрак Киева&quot;

Военный летчик, полковник ВСУ Михаил Матюшенко с позывным "Дед" (фото: facebook.com/buchagolova)

"Когда Дед узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция", - говорится в публикации.

Для 61-летнего Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и военного летчика долго искали.

2 октября герой отправляется в свой последний путь домой, в Бучу. Церемония прощания состоится в понедельник, 3 октября, в 14:00, на Аллее Героев (на кладбище по улице Депутатской, 1).

"Давайте достойно встретим и проведем в последний путь Защитника, отдавшего свою жизнь за нас и за Украину... Вечного полета вам, полковник Матюшенко! Искренние соболезнования семье погибшего и лично супруге Ларисе Матюшенко, депутату Бучанского городского совета. Вечная слава и почет нашему Герою!" - пишет Федорук.

Напомним, ранее летчик из "Призраков Киева" раскрыл секреты о войне в воздухе.

А также перед этим мы рассказывали о том, что украинский пилот за первые 30 часов войны сбил шесть вражеских самолетов.

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