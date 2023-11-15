Повітряна тривога через МіГ. Українці обговорюють, чи треба "зупиняти" міста

У чому суть проблеми

Під час масштабних повітряних тривог життя в Україні практично "завмирає".

Українці скаржаться, що міста в цей період "паралізовані", адже не працюють ані державні установи, ані інші заклади.

Учні й студенти не можуть продовжувати навчання й змушені замість уроків чи пар терміново ховатися в укриттях, громадській транспорт стоїть "на паузі".

Дехто звинувачує у тому, що відбувається, українську владу чи навіть військове керівництво.

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Що пропонують змінити

На тлі ситуації, що склалася, дехто з українців пропонує, зокрема, "запровадити кілька рівнів тривоги".

Так, журналіст Сергій Сидоренко у своєму Facebook розповів, що "тривоги, які не призводять до ракетних пусків", зупиняють велику кількість "процесів" в Україні.

За його словами, іноземці, які працюють в Україні, ставляться до таких тривог інакше.

"Сьогодні вдень мав зустріч з дипломатом однієї західної країни (не можу конкретизувати). Прогуділа тривога. І він, за деякий час, отримує повідомлення: це МіГ, йти в сховище НЕ треба", - поділився чоловік.

Він пояснив, що у іноземців - інакший протокол безпеки. Служба посольства дивиться, яке джерело тривоги, і дає відповідну рекомендацію. При цьому "абсолютна більшість тривог за ті місяці, поки він (іноземець, - Ред.) тут працює", отримували маркування "прямої небезпеки немає".

Тобто у більшості випадків "зльоти МіГів вважаються такими "тривогами", під час яких можна виходити і йти далі, куди планував".

Безпека життя - понад усе (фото: facebook.com/UA National Police)

Журналіст наголошує, що для КМВА і для української влади в цілому очевидна задача диференціації тривог виявилась "занадто складною".

"Влада продовжує дарувати РФ легку здатність вести проти України економічну війну. Достатньо витратити цистерну соляри на пуск МіГа - і Київ логістично розривається на два береги, водії витрачають не меншу кількість бензину у заторах, чимало економічних агентів припиняють роботу, у когось псується товар, в інших зриваються зустрічі, стрес, втрата нервових клітин тощо", - пояснив Сидоренко.

На його думку, рішення очевидне - запровадити кілька рівнів тривоги.

Чоловік вважає, що єдине, до чого призводить така "турбота" влади - до тотального ігнорування тривог людьми.

"Бачу це постійно, і не лише в Києві... Єдине, для чого вони (тривоги через зліт МіГів, - Ред.) потрібні - це для того, щоб влада могла зняти з себе відповідальність. Виходить типу такого: ваша безпека нас не цікавить, економікою ми також не сильно переймаємося, але ми не винні. Знаю, що є і пересічні люди, які підтримують підхід "чим більше тривог, тим краще" - але погодитися з цим не можу. Я не знаю, чи реально поламати підхід який є зараз, і запровадити ці очевидні та давно перезрілі зміни. Але краще зробити це пізно, ніж ніколи", - підсумував журналіст.

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Народний депутат від "Слуги народу" й заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла також відреагувала на ситуацію, що склалась.

На своїй сторінці у Facebook вона повідомила, що відправляє "звернення на військових щодо протоколів повітряної тривоги, коли в небі МіГ-31".

"На години призупиняються цілі регіони, це і є метою росіян. У партнерів вже інше трактування і вони продовжують робочі процеси", - пояснила вона.

Нардеп зауважила, що пише також "на місцеву владу щодо хибної практики перекриття руху тощо".

На її думку, "навіть при балістичній атаці, наприклад, якщо в затор із машин влучить ракета, жертв буде в рази більше", адже рух - це життя.

"Звісно, треба зважувати всі фактори, але і залишати, як є, не можна", - підсумувала посадовиця.

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Реакція соцмереж

Під вищезазначеними дописами люди залишили велику кількість коментарів. При цьому користувачі соціальних мереж традиційно розділились на два табори.

У коментарях до допису Сидоренка, більшість українців висловлюються за запровадження змін:

"Так, джерела, знайомі з протоколами західних дипломатичних кіл, можуть підтвердити про ступені тривог"

"Всі хочуть прикривати свою дупу і не брати відповідальності"

"Підтримую ідею про введення рівнів тривог. Як мінімум для Києва це доречно. В селах КО майже ніхто і так не реагує на тривоги. Всі працюють за нечастими виключеннями"

"Цілком і повністю підтримую все вище зазначене"

"Давно наболіле питання"

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Водночас є й такі, хто вважає цю ідею недоцільною:

"Та хіба ж можна? Може ще й аеропорти на заході України відкрити?"

"Я вас прошу. А коли вгатять "Кинджалом", то всі почнуть хейтети владу. Завдання держави - попередити про небезпеку, збудувати укриття, а люди хай самі вирішують йти їм в укриття чи ні. Це, звісно, не стосується об'єктів ОПК та критичної інфраструктури. Їх працівники мають йти в укриття"

"Коли офіційно на МіГ "заб'ють", то будуть пуски"

"Як тільки ми скасуємо тривогу через МіГи, росіяни вгатять "Кинджалом". І владу захейтять за те що не попередили. Люди самі вже навчились визначати рівні, он у нас на районі спокійно працюють магазини при МіГах. Діти йдуть в укриття, хіба що"

"Не всюди "Патріоти" прикривають"

МіГ-31 (фото: Wikipedia)

Під дописом Безуглої одностайної єдності також немає. Ті, хто підтримує зміни, реагують так:

"Це добре рішення, на мій погляд, давно на часі"

"Нарешті почало доходити навіть до найбільш обдарованих "слуг", що зліт одного МіГа навряд чи виправдовує тотальну зупинку величезної країни. Тим більше коли реальні ракети прилітають взагалі без оголошення тривоги"

"Давно час. Загроза МіГ-31 лише для військових та самих стратегічних об'єктів. Можна обмежитись простим сповіщенням про виліт, розробити протоколи для військових та стратегічних об'єктів і цього достатньо"

"Спасибі велике. Дивно, що військові самі цього не розуміють (про МіГ).

"Про затори. Один знайомий бойовий офіцер із ССО, дивлячись на кілометровий затор у 3-4 ряди на в'їзді у велике місто був у шоці. Говорить, цей блокпост заради пошуку якогось диверсанта чи заради навчань ставить під загрозу життя багатьох сотень людей, які у забитих маршрутках стоять у цьому кошмарі"

"Нарешті, дякую"

Громадяни, які сумніваються в доцільності змін, реагують інакше:

"Це точно не вам вирішувати, як повинно бути. Це відповідальність військових"

"А що конкретно в протоколі треба змінити? Бо всі сьогодні, як по команді, про це написали, але жодним чином не вказують, що саме змінити"

"Проблема в тому, що немає механізмів опрацювання покращення. Взагалі. Не передбачено протоколом. В принципі, такого механізму не передбачено ніде в бюджеті. Ні на держслужбі, ні в органах, ні в армії"

Що кажуть у Повітряних силах

Ще кілька місяців тому речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" пояснював журналістам і громадськості, що інформацію про зліт МіГів у глибині території РФ Україна отримує від партнерів.

Така ситуація склалась через те, що власна радіолокаційна розвідка України максимально зосереджена на відстеженні ворожої авіації на тимчасово окупованих територіях, в акваторії Чорного моря і на кількасот кілометрів від кордону.

"Тому інформацію про зльоти МіГів, про їхнє перебування в повітряному просторі Росії, про те, чи заряджені вони ракетами, чи ні, ми отримуємо від наших партнерів", - уточнив посадовець.

За його словами, росіяни часто піднімають в повітря літаки МіГ задля перевірки ППО і "тренувань".

"Перш за все, польоти все ж таки пов'язані з тренуванням льотного складу. З виходом у райони пусків і, таким чином, навчанням пілотів. Це - безперервний процес і він триває завжди. А тим паче в умовах бойових дій - вони "натаскують" їх", - пояснив речник.

Насамкінець він зауважив, що ворог прекрасно розуміє, що постійні повітряні тривоги в Україні дратують людей і це "впливає на нашу економіку і психологічний стан". При цьому часто ворожі літаки не проводять у повітрі багато часу. Це може бути просто "зліт-посадка".

10 листопада, коли масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години, Ігнат розповів, що тепер окупанти відпрацьовують інші авіаційні завдання з МіГ-31К - дозаправку літака у повітрі.

"Раніше коли МіГи злітали, ми бачили періодичність тривоги - до 20 хвилин. Це були передусім тренувальні польоти... Також були тривоги півторагодинні. Це, фактично, півтори години, коли МіГ-31 відпрацьовує пальне. Це означає, що він літає, допоки не витратить усе (пальне, - Ред.)", - нагадав речник Повітряних сил.

Він наголосив, що зараз ворог вдається до інших завдань - "відпрацювання дозаправки у повітрі".

"Зрозуміло, що час перебування МіГа у повітрі зростає фактично удвічі. Зараз тривалість таких тривог - понад 2,5 години", - додав посадовець.

Крім того, Ігнат не виключив можливості, що окупанти, посадивши один МіГ-31К, можуть підняти в небо інший. У такому випадку повітряна тривога в Україні буде оголошена повторно.

Водночас про будь-які зміни у реакції влади на регулярні повітряні тривоги в Україні на тлі зльотів ворожих МіГів не йшлося.