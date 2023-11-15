Повітряна тривога через МіГ. Українці обговорюють, чи треба "зупиняти" міста

На тлі регулярних повітряних тривог через зльоти ворожих МіГів, українці пропонують запровадити кілька "рівнів" повітряної тривоги - щоб не зупиняти процеси життєдіяльності в містах.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило реакцію українців у соціальних мережах на регулярні повітряні тривоги через зльоти МіГів й розповідає, що пропонують змінити й навіщо.
Під час масштабних повітряних тривог життя в Україні практично "завмирає".
Українці скаржаться, що міста в цей період "паралізовані", адже не працюють ані державні установи, ані інші заклади.
Учні й студенти не можуть продовжувати навчання й змушені замість уроків чи пар терміново ховатися в укриттях, громадській транспорт стоїть "на паузі".
Дехто звинувачує у тому, що відбувається, українську владу чи навіть військове керівництво.
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На тлі ситуації, що склалася, дехто з українців пропонує, зокрема, "запровадити кілька рівнів тривоги".
Так, журналіст Сергій Сидоренко у своєму Facebook розповів, що "тривоги, які не призводять до ракетних пусків", зупиняють велику кількість "процесів" в Україні.
За його словами, іноземці, які працюють в Україні, ставляться до таких тривог інакше.
"Сьогодні вдень мав зустріч з дипломатом однієї західної країни (не можу конкретизувати). Прогуділа тривога. І він, за деякий час, отримує повідомлення: це МіГ, йти в сховище НЕ треба", - поділився чоловік.
Він пояснив, що у іноземців - інакший протокол безпеки. Служба посольства дивиться, яке джерело тривоги, і дає відповідну рекомендацію. При цьому "абсолютна більшість тривог за ті місяці, поки він (іноземець, - Ред.) тут працює", отримували маркування "прямої небезпеки немає".
Тобто у більшості випадків "зльоти МіГів вважаються такими "тривогами", під час яких можна виходити і йти далі, куди планував".
Безпека життя - понад усе (фото: facebook.com/UA National Police)
Журналіст наголошує, що для КМВА і для української влади в цілому очевидна задача диференціації тривог виявилась "занадто складною".
"Влада продовжує дарувати РФ легку здатність вести проти України економічну війну. Достатньо витратити цистерну соляри на пуск МіГа - і Київ логістично розривається на два береги, водії витрачають не меншу кількість бензину у заторах, чимало економічних агентів припиняють роботу, у когось псується товар, в інших зриваються зустрічі, стрес, втрата нервових клітин тощо", - пояснив Сидоренко.
На його думку, рішення очевидне - запровадити кілька рівнів тривоги.
Чоловік вважає, що єдине, до чого призводить така "турбота" влади - до тотального ігнорування тривог людьми.
"Бачу це постійно, і не лише в Києві... Єдине, для чого вони (тривоги через зліт МіГів, - Ред.) потрібні - це для того, щоб влада могла зняти з себе відповідальність. Виходить типу такого: ваша безпека нас не цікавить, економікою ми також не сильно переймаємося, але ми не винні. Знаю, що є і пересічні люди, які підтримують підхід "чим більше тривог, тим краще" - але погодитися з цим не можу. Я не знаю, чи реально поламати підхід який є зараз, і запровадити ці очевидні та давно перезрілі зміни. Але краще зробити це пізно, ніж ніколи", - підсумував журналіст.
Народний депутат від "Слуги народу" й заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла також відреагувала на ситуацію, що склалась.
На своїй сторінці у Facebook вона повідомила, що відправляє "звернення на військових щодо протоколів повітряної тривоги, коли в небі МіГ-31".
"На години призупиняються цілі регіони, це і є метою росіян. У партнерів вже інше трактування і вони продовжують робочі процеси", - пояснила вона.
Нардеп зауважила, що пише також "на місцеву владу щодо хибної практики перекриття руху тощо".
На її думку, "навіть при балістичній атаці, наприклад, якщо в затор із машин влучить ракета, жертв буде в рази більше", адже рух - це життя.
"Звісно, треба зважувати всі фактори, але і залишати, як є, не можна", - підсумувала посадовиця.
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Під вищезазначеними дописами люди залишили велику кількість коментарів. При цьому користувачі соціальних мереж традиційно розділились на два табори.
У коментарях до допису Сидоренка, більшість українців висловлюються за запровадження змін:
Водночас є й такі, хто вважає цю ідею недоцільною:
Під дописом Безуглої одностайної єдності також немає. Ті, хто підтримує зміни, реагують так:
Громадяни, які сумніваються в доцільності змін, реагують інакше:
Ще кілька місяців тому речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" пояснював журналістам і громадськості, що інформацію про зліт МіГів у глибині території РФ Україна отримує від партнерів.
Така ситуація склалась через те, що власна радіолокаційна розвідка України максимально зосереджена на відстеженні ворожої авіації на тимчасово окупованих територіях, в акваторії Чорного моря і на кількасот кілометрів від кордону.
"Тому інформацію про зльоти МіГів, про їхнє перебування в повітряному просторі Росії, про те, чи заряджені вони ракетами, чи ні, ми отримуємо від наших партнерів", - уточнив посадовець.
За його словами, росіяни часто піднімають в повітря літаки МіГ задля перевірки ППО і "тренувань".
"Перш за все, польоти все ж таки пов'язані з тренуванням льотного складу. З виходом у райони пусків і, таким чином, навчанням пілотів. Це - безперервний процес і він триває завжди. А тим паче в умовах бойових дій - вони "натаскують" їх", - пояснив речник.
Насамкінець він зауважив, що ворог прекрасно розуміє, що постійні повітряні тривоги в Україні дратують людей і це "впливає на нашу економіку і психологічний стан". При цьому часто ворожі літаки не проводять у повітрі багато часу. Це може бути просто "зліт-посадка".
10 листопада, коли масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години, Ігнат розповів, що тепер окупанти відпрацьовують інші авіаційні завдання з МіГ-31К - дозаправку літака у повітрі.
"Раніше коли МіГи злітали, ми бачили періодичність тривоги - до 20 хвилин. Це були передусім тренувальні польоти... Також були тривоги півторагодинні. Це, фактично, півтори години, коли МіГ-31 відпрацьовує пальне. Це означає, що він літає, допоки не витратить усе (пальне, - Ред.)", - нагадав речник Повітряних сил.
Він наголосив, що зараз ворог вдається до інших завдань - "відпрацювання дозаправки у повітрі".
"Зрозуміло, що час перебування МіГа у повітрі зростає фактично удвічі. Зараз тривалість таких тривог - понад 2,5 години", - додав посадовець.
Крім того, Ігнат не виключив можливості, що окупанти, посадивши один МіГ-31К, можуть підняти в небо інший. У такому випадку повітряна тривога в Україні буде оголошена повторно.
Водночас про будь-які зміни у реакції влади на регулярні повітряні тривоги в Україні на тлі зльотів ворожих МіГів не йшлося.
Нагадаємо, раніше Ігнат розказав, чому в Києві балістику ППО збиває, а в інших містах - не завжди.
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