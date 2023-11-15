Воздушная тревога из-за МиГ. Украинцы обсуждают, нужно ли "останавливать" города

На фоне регулярных воздушных тревог из-за взлетов вражеских МиГов, украинцы предлагают ввести несколько "уровней" воздушной тревоги - чтобы не останавливать процессы жизнедеятельности в городах.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало реакцию украинцев в социальных сетях на регулярные воздушные тревоги из-за взлетов МиГов и рассказывает, что предлагают изменить и зачем.
Во время масштабных воздушных тревог жизнь в Украине практически "замирает".
Украинцы жалуются, что города в этот период "парализованы", ведь не работают ни государственные учреждения, ни другие заведения.
Ученики и студенты не могут продолжать обучение и вынуждены вместо уроков или пар срочно прятаться в укрытиях, общественный транспорт стоит "на паузе".
Кое-кто обвиняет в происходящем украинскую власть или даже военное руководство.
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На фоне сложившейся ситуации некоторые украинцы предлагают, в частности, "ввести несколько уровней тревоги".
Так, журналист Сергей Сидоренко в своем Facebook рассказал, что "тревоги, не приводящие к ракетным пускам", останавливают большое количество "процессов" в Украине.
По его словам, работающие в Украине иностранцы относятся к таким тревогам иначе.
"Сегодня днем встречалась с дипломатом одной западной страны (не могу конкретизировать). Прогудела тревога. И он, через некоторое время, получает сообщение: это МиГ, идти в убежище НЕ нужно", - поделился мужчина.
Он объяснил, что у иностранцев - другой протокол безопасности. Служба посольства смотрит, какой источник тревоги и дает соответствующую рекомендацию. При этом "абсолютное большинство тревог за те месяцы, пока он (иностранец, - Ред.) здесь работает", получали маркировку "прямой опасности нет".
То есть в большинстве случаев "взлеты МиГов считаются такими "тревогами", во время которых можно выходить и идти дальше, куда планировал".
Безопасность жизни - превыше всего (фото: facebook.com/UA National Police)
Журналист отмечает, что для КГВА и для украинской власти в целом очевидная задача дифференциации тревог оказалась "слишком сложной".
"Власти продолжают дарить РФ легкую способность вести против Украины экономическую войну. Достаточно потратить цистерну соляры на пуск МиГа - и Киев логистически разрывается на два берега, водители тратят не меньшее количество бензина в пробках, многие экономические агенты прекращают работу, у кого-то портится товар, у других срываются встречи, стресс, потеря нервных клеток и тому подобное", - объяснил Сидоренко.
По его мнению, решение очевидно - ввести несколько уровней тревоги.
Мужчина считает, что единственное, к чему приводит такая "забота" власти - к тотальному игнорированию тревог людьми.
"Вижу это постоянно, и не только в Киеве... Единственное, для чего они (тревоги из-за взлета МиГов, - Ред.) нужны - это для того, чтобы власть могла снять с себя ответственность. Выходит типа такого: ваша безопасность нас не интересует, за экономику мы тоже не сильно переживаем, но мы не виноваты. Знаю, что есть и рядовые люди, которые поддерживают подход "чем больше тревог, тем лучше" - но согласиться с этим не могу. Я не знаю, реально ли поломать подход, который есть сейчас и ввести эти очевидные и давно перезрелые изменения. Но лучше сделать это поздно, чем никогда", - подытожил журналист.
Народный депутат от "Слуги народа" и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая также отреагировала на сложившуюся ситуацию.
На своей странице в Facebook она сообщила, что отправляет "обращение к военным насчет протоколов воздушной тревоги, когда в небе МиГ-31".
"На часы приостанавливаются целые регионы, это и есть цель россиян. У партнеров уже другая трактовка и они продолжают рабочие процессы", - пояснила она.
Нардеп отметила, что пишет также "местным властям по поводу ошибочной практики перекрытия движения и т.п.".
По ее мнению, "даже при баллистической атаке, например, если в пробку из машин попадет ракета, жертв будет в разы больше", ведь движение - это жизнь.
"Конечно, надо взвешивать все факторы, но и оставлять, как есть, нельзя", - подытожила чиновник.
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Под вышеупомянутыми сообщениями люди оставили большое количество комментариев. При этом пользователи социальных сетей традиционно разделились на два лагеря.
В комментариях к сообщению Сидоренко, большинство украинцев высказываются за введение изменений:
В то же время есть и те, кто считает эту идею нецелесообразной.
Под сообщением Безуглой однозначного единства также нет. Те, кто поддерживает изменения, реагируют так:
Граждане, сомневающиеся в целесообразности перемен, реагируют иначе:
Еще несколько месяцев назад спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" объяснял журналистам и общественности, что информацию о взлете МиГов в глубине территории РФ Украина получает от партнеров .
Такая ситуация сложилась из-за того, что собственная радиолокационная разведка Украины максимально сосредоточена на отслеживании вражеской авиации на временно оккупированных территориях, в акватории Черного моря и в нескольких сотнях километров от границы.
"Поэтому информацию о взлетах МиГов, об их пребывании в воздушном пространстве России, о том, заряжены ли они ракетами или нет, мы получаем от наших партнеров", - уточнил чиновник.
По его словам, россияне часто поднимают в воздух самолеты МиГ для проверки ПВО и "тренировок".
"Прежде всего, полеты все же связаны с тренировкой летного состава. С выходом в районы пусков и, таким образом, обучением пилотов. Это – непрерывный процесс и он продолжается всегда. А тем более в условиях боевых действий – они" натаскивают "их", - объяснил спикер.
В заключение он отметил, что враг прекрасно понимает, что постоянные воздушные тревоги в Украине раздражают людей и это "влияет на нашу экономику и психологическое состояние". При этом часто вражеские самолеты не проводят в воздухе много времени. Это может быть просто "взлет-посадка".
10 ноября, когда масштабная воздушная тревога в Украине продолжалась более трех часов, Игнат рассказал , что теперь кафиры отрабатывают другие авиационные задачи с МиГ-31К – дозаправку самолета в воздухе.
"Раньше когда МиГи взлетали, мы видели периодичность тревоги - до 20 минут. Это были прежде тренировочные полеты... Также были тревоги полуторачасовые. Это, фактически, полтора часа, когда МиГ-31 отрабатывает горючее. Это значит, что он летает, пока не потратит все (горючее, - Ред.)", - напомнил спикер Воздушных сил.
Он подчеркнул, что сейчас враг прибегает к другим задачам - "отработка дозаправки в воздухе".
"Понятно, что время пребывания МиГа в воздухе растет фактически вдвое. Сейчас продолжительность таких тревог – более 2,5 часов", - добавил чиновник.
Кроме того, Игнат не исключил возможности, что кафиры, посадив один МиГ-31К, могут поднять в небо другой . В таком случае воздушная тревога в Украине будет объявлена повторно .
В то же время о каких-либо изменениях в реакции власти на регулярные воздушные тревоги в Украине на фоне взлетов враждебных МиГов речь не шла.
Напомним, ранее Игнат рассказал, почему в Киеве баллистику ПВО сбивает, а в других городах - не всегда.
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