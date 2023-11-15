Воздушная тревога из-за МиГ. Украинцы обсуждают, нужно ли "останавливать" города

В чем суть проблемы

Во время масштабных воздушных тревог жизнь в Украине практически "замирает".

Украинцы жалуются, что города в этот период "парализованы", ведь не работают ни государственные учреждения, ни другие заведения.

Ученики и студенты не могут продолжать обучение и вынуждены вместо уроков или пар срочно прятаться в укрытиях, общественный транспорт стоит "на паузе".

Кое-кто обвиняет в происходящем украинскую власть или даже военное руководство.

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Что предлагают изменить

На фоне сложившейся ситуации некоторые украинцы предлагают, в частности, "ввести несколько уровней тревоги".

Так, журналист Сергей Сидоренко в своем Facebook рассказал, что "тревоги, не приводящие к ракетным пускам", останавливают большое количество "процессов" в Украине.

По его словам, работающие в Украине иностранцы относятся к таким тревогам иначе.

"Сегодня днем встречалась с дипломатом одной западной страны (не могу конкретизировать). Прогудела тревога. И он, через некоторое время, получает сообщение: это МиГ, идти в убежище НЕ нужно", - поделился мужчина.

Он объяснил, что у иностранцев - другой протокол безопасности. Служба посольства смотрит, какой источник тревоги и дает соответствующую рекомендацию. При этом "абсолютное большинство тревог за те месяцы, пока он (иностранец, - Ред.) здесь работает", получали маркировку "прямой опасности нет".

То есть в большинстве случаев "взлеты МиГов считаются такими "тревогами", во время которых можно выходить и идти дальше, куда планировал".

Безопасность жизни - превыше всего (фото: facebook.com/UA National Police)

Журналист отмечает, что для КГВА и для украинской власти в целом очевидная задача дифференциации тревог оказалась "слишком сложной".

"Власти продолжают дарить РФ легкую способность вести против Украины экономическую войну. Достаточно потратить цистерну соляры на пуск МиГа - и Киев логистически разрывается на два берега, водители тратят не меньшее количество бензина в пробках, многие экономические агенты прекращают работу, у кого-то портится товар, у других срываются встречи, стресс, потеря нервных клеток и тому подобное", - объяснил Сидоренко.

По его мнению, решение очевидно - ввести несколько уровней тревоги.

Мужчина считает, что единственное, к чему приводит такая "забота" власти - к тотальному игнорированию тревог людьми.

"Вижу это постоянно, и не только в Киеве... Единственное, для чего они (тревоги из-за взлета МиГов, - Ред.) нужны - это для того, чтобы власть могла снять с себя ответственность. Выходит типа такого: ваша безопасность нас не интересует, за экономику мы тоже не сильно переживаем, но мы не виноваты. Знаю, что есть и рядовые люди, которые поддерживают подход "чем больше тревог, тем лучше" - но согласиться с этим не могу. Я не знаю, реально ли поломать подход, который есть сейчас и ввести эти очевидные и давно перезрелые изменения. Но лучше сделать это поздно, чем никогда", - подытожил журналист.

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Народный депутат от "Слуги народа" и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая также отреагировала на сложившуюся ситуацию.

На своей странице в Facebook она сообщила, что отправляет "обращение к военным насчет протоколов воздушной тревоги, когда в небе МиГ-31".

"На часы приостанавливаются целые регионы, это и есть цель россиян. У партнеров уже другая трактовка и они продолжают рабочие процессы", - пояснила она.

Нардеп отметила, что пишет также "местным властям по поводу ошибочной практики перекрытия движения и т.п.".

По ее мнению, "даже при баллистической атаке, например, если в пробку из машин попадет ракета, жертв будет в разы больше", ведь движение - это жизнь.

"Конечно, надо взвешивать все факторы, но и оставлять, как есть, нельзя", - подытожила чиновник.

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Реакция соцсетей

Под вышеупомянутыми сообщениями люди оставили большое количество комментариев. При этом пользователи социальных сетей традиционно разделились на два лагеря.

В комментариях к сообщению Сидоренко, большинство украинцев высказываются за введение изменений:

"Да, источники, знакомые с протоколами западных дипломатических кругов, могут подтвердить о степенях тревог"

"Все хотят прикрывать свою задницу и не брать ответственности"

"Поддерживаю идею о введении уровней тревог. Как минимум для Киева это уместно. В селах КО почти никто и так не реагирует на тревоги. Все работают за нечастыми исключениями"

"Совершенно и полностью поддерживаю все вышеуказанное"

"Давно наболевший вопрос"

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В то же время есть и те, кто считает эту идею нецелесообразной.

"Да разве можно? Может еще и аэропорты на западе Украины открыть?"

"Я вас прошу. А когда ударят "Кинжалом", то все начнут хейтить власть. Задача государства - предупредить об опасности, построить укрытия, а люди пусть сами решают идти им в укрытие или нет. Это, конечно, не касается объектов ОПК и критической инфраструктуры. Их работники должны идти в укрытие"

"Когда официально на МиГ "забьют", то будут пуски"

"Как только мы отменим тревогу из-за МиГов, россияне ударят "Кинжалом". И власть захейтят за то, что не предупредили. Люди сами уже научились определять уровни, вот у нас на районе спокойно работают магазины при МиГах. Дети идут в укрытие, разве что"

"Не всюду "Патриоты" прикрывают"

МиГ-31 (фото: Wikipedia)

Под сообщением Безуглой однозначного единства также нет. Те, кто поддерживает изменения, реагируют так:

"Это хорошее решение, на мой взгляд, давно актуально"

"Наконец-то начало доходить даже до самых одаренных "слуг", что взлет одного МиГа вряд ли оправдывает тотальную остановку огромной страны. Тем более, когда реальные ракеты прилетают вообще без объявления тревоги"

"Давно пора. Угроза МиГ-31 только для военных и стратегических объектов. Можно ограничиться простым уведомлением о вылете, разработать протоколы для военных и стратегических объектов и этого достаточно"

"Спасибо большое. Странно, что военные сами этого не понимают (про МиГ).

"О пробках. Один знакомый боевой офицер из ССО, глядя на километровую пробку в 3-4 ряда на въезде в большой город был в шоке. Говорит, этот блокпост ради поиска какого-то диверсанта или ради учений ставит под угрозу жизнь многих сотен людей, которые в забитых маршрутках стоят в этом кошмаре"

"Наконец, спасибо"

Граждане, сомневающиеся в целесообразности перемен, реагируют иначе:

"Это точно не вам решать, как должно быть. Это ответственность военных"

"А что конкретно в протоколе надо изменить? Потому что все сегодня, как по команде, об этом написали, но никак не указывают, что именно изменить"

"Проблема в том, что нет механизмов обработки улучшения. Вообще. Не предусмотрено протоколом. В принципе, такой механизм не предусмотрен нигде в бюджете. Ни на госслужбе, ни в органах, ни в армии"

Что говорят в Воздушных силах

Еще несколько месяцев назад спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" объяснял журналистам и общественности, что информацию о взлете МиГов в глубине территории РФ Украина получает от партнеров .

Такая ситуация сложилась из-за того, что собственная радиолокационная разведка Украины максимально сосредоточена на отслеживании вражеской авиации на временно оккупированных территориях, в акватории Черного моря и в нескольких сотнях километров от границы.

"Поэтому информацию о взлетах МиГов, об их пребывании в воздушном пространстве России, о том, заряжены ли они ракетами или нет, мы получаем от наших партнеров", - уточнил чиновник.

По его словам, россияне часто поднимают в воздух самолеты МиГ для проверки ПВО и "тренировок".

"Прежде всего, полеты все же связаны с тренировкой летного состава. С выходом в районы пусков и, таким образом, обучением пилотов. Это – непрерывный процесс и он продолжается всегда. А тем более в условиях боевых действий – они" натаскивают "их", - объяснил спикер.

В заключение он отметил, что враг прекрасно понимает, что постоянные воздушные тревоги в Украине раздражают людей и это "влияет на нашу экономику и психологическое состояние". При этом часто вражеские самолеты не проводят в воздухе много времени. Это может быть просто "взлет-посадка".

10 ноября, когда масштабная воздушная тревога в Украине продолжалась более трех часов, Игнат рассказал , что теперь кафиры отрабатывают другие авиационные задачи с МиГ-31К – дозаправку самолета в воздухе.

"Раньше когда МиГи взлетали, мы видели периодичность тревоги - до 20 минут. Это были прежде тренировочные полеты... Также были тревоги полуторачасовые. Это, фактически, полтора часа, когда МиГ-31 отрабатывает горючее. Это значит, что он летает, пока не потратит все (горючее, - Ред.)", - напомнил спикер Воздушных сил.

Он подчеркнул, что сейчас враг прибегает к другим задачам - "отработка дозаправки в воздухе".

"Понятно, что время пребывания МиГа в воздухе растет фактически вдвое. Сейчас продолжительность таких тревог – более 2,5 часов", - добавил чиновник.

Кроме того, Игнат не исключил возможности, что кафиры, посадив один МиГ-31К, могут поднять в небо другой . В таком случае воздушная тревога в Украине будет объявлена повторно .

В то же время о каких-либо изменениях в реакции власти на регулярные воздушные тревоги в Украине на фоне взлетов враждебных МиГов речь не шла.